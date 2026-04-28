ASSE : Mercato raté, Larqué fait une proposition tranchante

Jean-Michel Larqué a mis le pied dans le plat ! Il critique le recrutement de l’ASSE et fait une proposition révolutionnaire à Kilmer Sports Ventures (KSV).

ASSE : Jean-Michel Larqué critique la cellule de recrutement

Les défaites de l’ASSE contre le SC Bastia (lanterne rouge d’alors) et l’ES Troyes (le leader du championnat) ont mis à nu la fragilité de l’équipe stéphanoise. Selon Jean-Michel Larqué, le recrutement a été raté. « Il y a une dispersion des forces. La cellule de recrutement, c’est un véritable bataillon, pour pas grand-chose », a-t-il martelé dans Sud Ouest.

Bien que troisième de Ligue 2, à deux journées de la fin de la saison régulière, l’équipe de l’AS Saint-Etienne est jugée « moyenne » par l’ancienne gloire du club ligérien. Il évoque une équipe ni « en construction » ni « prometteuse », encore moins « en progression ».

KSV pense plus au marketing qu’au terrain, selon l’ancienne gloire

Il estime que les nouveaux responsables du club se sont focalisés sur le volet commercial, le renforcement de l’organigramme, les audits, la restructuration du centre de formation… mais ils ont négligé l’essentiel. « On parle beaucoup de marketing, de marque. Dans un club, ce à quoi il faut penser avant tout, c’est au terrain », a souligné le capitaine de l’épopée glorieuse des Verts.

L’équipe de Philippe Montanier reste en course pour la montée directe en Ligue 1, même si elle n’a plus son destin en main. Elle peut également passer par les play-offs et barrages pour éventuellement accéder à l’élite. Cependant, le gros défi de l’ASSE sera de se maintenir, si elle retrouve la Ligue 1. Ce qu’elle n’avait pas réussi la saison dernière.

Larqué : « Il faut changer tout de A à Z »

Pour Jean-Michel Larqué, renforcer cette équipe en Ligue 1, cet été, ne sera pas suffisant pour la maintenir durablement. Il propose de construire une nouvelle équipe et de changer la direction sportive. « Si par bonheur l’équipe arrive à passer au niveau supérieur, il faut qu’ils changent tout de A à Z », a-t-il indiqué, car souligne-t-il : « Il y a un gouffre entre la première division et le haut de la Ligue 2 ».

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Pour revenir au recrutement, Joao Ferreira (3 M€), Ebenezer Annan (2 M€) et Joshua Duffus ont tous déçu les attentes. Quant à Strahinja Stojković (2,8 M€), il n’a pas joué le moindre match en Ligue 2. Concernant Chico Lamba (6 M€), il a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain.