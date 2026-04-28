Mercato FC Nantes : Officiel, un crack a signé !  

Le FC Nantes blinde une pépite du centre de formation. Le jeune crack a paraphé son premier contrat professionnel.

Mercato FC Nantes : Tom Raiani signe pro

Le FC Nantes sécurise l’avenir d’un roc. Ce mardi matin, le club a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Tom Raiani. À 18 ans, le jeune défenseur s’engage pour trois saisons. C’est une étape logique pour ce talent qui brille actuellement sous les ordres de Stéphane Ziani.

Indiscutable avec l’équipe réserve en National 3, le natif de Laval impressionne tout le monde. Bien que positionné latéral gauche, ce défenseur très offensif montre de très belles qualités. Ses statistiques sont solides. Il a déjà inscrit 4 buts en 18 rencontres cette saison. Pour ce titulaire indéboulonnable, ce contrat de trois ans récompense une régularité exemplaire.

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Son parcours débute en Mayenne. Formé initialement à l’AS Bourny, Tom Raiani rejoint ensuite le Stade Lavallois. C’est dans son club de cœur qu’il attire les regards des recruteurs canaris. Le virage nantais s’amorce à 14 ans. Dès son arrivée à la Jonelière, le Franco-Tunisien franchit les étapes une à une.

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Des U15 à l’équipe réserve, en passant par les U19 Nationaux, il gravit chaque échelon avec succès. Ses performances lui ouvrent également les portes de l’équipe de France U18, avec laquelle il compte déjà trois sélections. Aujourd’hui, le voilà pro. Le FC Nantes mise sur la progression constante de ce latéral pour renforcer son effectif sur le long terme.