Mercato OM : 45M€ en jeu, une vente record se profile !

Alors que l’OM est secoué par une crise sportive, une grosse vente se profile en attaque. Igor Paixao est susceptible de quitter le navire phocéen contre un chèque de 45 millions d’euros.

Mercato OM : Igor Paixao vers un retour au Brésil

L’heure du bilan et des calculs se profile à l’Olympique de Marseille. Car le club phocéen est proche de rater sa qualification en Ligue des Champions. L’entraîneur Habib Beye a désormais trois derniers matchs pour tenter de remonter la pente. Dans le cas contraire, il sera démis de ses fonctions.

Ce scénario catastrophe aura aussi des conséquences dans le vestiaire de l’OM. Surtout que le propriétaire Frank McCourt viserait une rentrée d’argent d’environ 100 millions d’euros lors du prochain mercato. Plusieurs cadres seront ainsi invités à s’en aller cet été. Et parmi les candidats au départ, le nom d’Igor Paixao revient avec insistance.

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L’attaquant brésilien est arrivé l’été dernier pour 30 millions d’euros. Et il réalise une première saison correcte à l’OM. Ses 12 buts et 7 passes décisives en 35 apparitions attisent des convoitises. RTI Esporte indique en effet que le club brésilien de Palmeiras tente déjà de rapatrier Igor Paixao.

L’Olympique de Marseille fixe une condition pour son transfert

L’ancien buteur de Feyenoord privilégie sans doute une poursuite de carrière à l’OM. Il sait cependant que son avenir à Marseille n’est plus garanti. La source ajoute que la direction marseillaise exigerait la somme de 45 millions d’euros pour son transfert.

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Une telle plus-value permettrait au club phocéen de soulager un peu ses finances qui sont dans le rouge. D’autres cadres comme Mason Greenwood pourraient également faire l’objet d’offres colossales lors du mercato estival. L’été promet ainsi d’être très mouvementé sur la Canebière.