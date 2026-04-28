Mercato : C’est fait, deux Marocains débarquent au Stade Rennais  

Le Stade Rennais accélère les négociations pour deux cracks marocains. Ils sont attendus à Rennes lors du prochain mercato estival.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur les pépites de l’Académie Mohammed VI

Le Stade Rennais a trouvé ses futures cracks au Maroc. Le club breton est passé à l’action pour deux espoirs de l’Académie Mohammed VI : Oualid Ibn Salah et Ayman Ezzarky. Selon les informations d’Africafoot, les deux jeunes talents ont déjà convaincu le staff rennais lors d’un essai concluant réalisé en mars dernier. Ils pourraient s’engager dès l’ouverture du prochain mercato estival.

Tout commence en février. Lors d’une rencontre amicale disputée en France, le Stade Rennais affronte les jeunes de l’Académie. Sur la pelouse, deux noms sortent du lot. La discipline tactique d’Ibn Salah et la maturité d’Ezzarky sautent aux yeux des recruteurs. Séduits, les dirigeants bretons ne perdent pas de temps. Ils décident de suivre de très près ces profils capables de répondre aux exigences du haut niveau.

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Oualid Ibn Salah fait preuve de créativité. Né à Tanger en 2009, ce milieu offensif anime l’entrejeu. Déjà international marocain dans sa catégorie, il confirme chaque semaine son statut de leader technique. Quant à Ayman Ezzarky, c’est un roc très solide. Ce défenseur central brille sur le terrain. C’est le profil recherché par les techniciens rennais pour solidifier leur arrière-garde.

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Leur récent passage au tournoi international de Salé a fini de convaincre les derniers sceptiques. Les deux joueurs y ont affiché une régularité impressionnante. Plus globalement, c’est toute l’équipe des moins de 19 ans de l’Académie qui a marqué les esprits en remportant la compétition.