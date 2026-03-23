OL :Colère et frustration après Monaco, Louis-Jean tape fort

Trois semaines après OM-OL, Matthieu Louis-Jean a encore exprimé une grosse colère contre une décision arbitrale, lors de la défaite de Lyon contre l’AS Monaco.

L’OL renversé par l’AS Monaco à Lyon !

L’OL a été renversé par l’AS Monaco (1-2), au Groupama Stadium, dimanche. Conséquence au classement ? Les Monégasques sont revenus à seulement deux points des Lyonnais, avant la dernière ligne droite du championnat, qui démarre en avril.

Cependant, l’action qui a débouché sur le penalty victorieux du club de la Principauté est parti d’une faute évidente (tirage de maillot d’Endrick par Denis Zakaria), non sifflée par François Letexier.

Louis-Jean évoque une faute évidente de Zakaria sur Endrick

L’arbitre et les assistants au VAR ont estimé qu’il n’y avait pas de faute du capitaine de l’ASM sur l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Mais pour Matthieu Louis-Jean, la faute était flagrante et aurait pu être revu par François Letexier sur la vidéo.

« On se pose des questions parce que ça commence à faire beaucoup et contre nous. On aimerait avoir des réponses […]. Je ne sais pas comment ils peuvent dire qu’il n’y a pas de faute sur Endrick alors que Zakaria lui tire trois fois le maillot.

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On voit sur tous les matchs qu’on revient sur des petites fautes pour annuler des buts et là, une faute flagrante, on n’y revient pas », a-t-il exprimé en zone mixte.

Louis-Jean : « Ce n’est pas la première fois, Ça commence à faire beaucoup d’erreurs »

Le directeur technique de Lyon est d’autant plus frustré parce que le Commission de l’arbitrage va évoquer une erreur d’arbitrage qui ne changera pas le résultat du match.

« Il y a eu un fait de jeu qui a été décisif dans le résultat de ce match et c’est sûr qu’on est très en colère. Cela fait je ne sais combien de fois qu’on a ces discussions d’après-match avec des décisions flagrantes contre nous et ça commence à être un souci.

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C’est un fait majeur, il y a des enjeux importants dans un championnat qui est très serré. L’arbitre a un impact négatif sur le résultat d’un match et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n’est pas la première fois, spécifiquement avec M. Letexier », a martelé le dirigeant du club rhodanien, ensuite.

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Pour rappel, Matthieu Louis-Jean avait été suspendu par la LFP pour ses critiques envers l’arbitrage de l’Oympico entre Marseile et Lyon (3-2), au Vélodrome le 1er mars.

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