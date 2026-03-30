PSG Mercato : Une star du Barça drague publiquement Enrique

Alors que le PSG s’apprête à vivre un été mouvementé avec « un gros mercato », une star du Barça a publiquement lancé un appel du pied à Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Mercato PSG : Un milieu du Barça prêt à rejoindre Luis Enrique ?

Sous l’impulsion de son entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a tenté sa chance avec un remplaçant du FC Barcelone, Dani Olmo, lors du mercato hivernal passé. Le milieu offensif de 27 ans, qui a vu son temps de jeu diminuer sous Hansi Flick, était même une priorité les Champions d’Europe.

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Mais le transfert ne s’est pas réalisé et l’ancien joueur du RB Leipzig poursuit son aventure chez les Blaugranas, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Pour autant, l’international espagnol se rappelle toujours aux souvenirs du grand entraîneur qu’est Luis Enrique. Dans un entretien accordé à So Foot, Dani Olmo est revenu sur la période, où l’ancien coach du Barça était le sélectionneur de l’équipe nationale la Roja.

« Pour moi, Luis Enrique, c’était l’entraîneur parfait. Je le comprenais à la perfection, il avait un discours très direct, très clair. L’avoir comme entraîneur est vraiment une expérience enrichissante. Il te fait croire que tu es le meilleur du monde, et tu finis par le croire. Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection », a notamment déclaré Dani Olmo.

Des propos forts à l’approche du mercato estival. Pas forcément satisfait de son utilisation à Barcelone, le natif de Terrassa pourrait se laisser convaincre par un transfert dans un club, où il pourrait obtenir plus de temps de jeu. Désireux d’attirer un nouveau milieu offensif pour renforcer sa ligne d’attaque la saison prochaine, le PSG serait toujours intéressé par le profil d’Olmo.

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Et le club de Nasser Al-Khelaïfi dispose d’arguments sportifs solides, mais également de ressources financières nécessaires pour finaliser une telle opération qui pourrait atteindre les 70 millions d’euros. Selon les informations de Transferfeed, Dani Olmo est sur les tablettes de la formation saoudienne d’Al-Qadisiyah. En Italie, l’Inter Milan surveillerait aussi la situation du numéro 20 barcelonais pour renforcer son effectif. Reste à voir si le PSG voudra réactiver cette piste cet été.

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