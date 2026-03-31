PSG Mercato : Un Portugais comme doublure de Nuno Mendes ?

Pour le prochain mercato estival, le PSG est déterminé à recruter au poste de latéral gauche pour faire souffler Nuno Mendes de temps en temps. Ce qui pourrait ouvrir les portes du Paris SG à un nouvel international portugais. Explications.

PSG Mercato : Un défenseur du Bayern pour concurrencer Nuno Mendes ?

L’été prochain, le PSG sera particulièrement actif pour renforcer son secteur défensif durant mercato. Marquinhos, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo pourraient quitter le navire, et il faudra impérativement les remplacer pour équilibrer l’effectif de Luis Enrique. Surtout au poste de latéral gauche, où Nuno Mendes sera le seul spécialiste en cas de départ de Hernandez.

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Dans cette optique, Luis Campos multiplie déjà les cibles pour le prochain mercato estival. Sur son compte Twitter, le journaliste Romain Collet-Gaudin a fait savoir que le Paris Saint-Germain ferait une bonne affaire s’il se positionnait Raphaël Guerreiro. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ancien défenseur du FC Lorient va quitter les rangs du Bayern Munich, qui a déjà annoncé son départ.

« Ce serait une excellente idée que le PSG se positionne sur Raphaël Guerreiro (32 ans) qui sera libre au 1er juillet prochain ! L’international portugais ne prolonge pas au Bayern Munich », écrit le journaliste Journaliste Freelance. Mais cette piste ne semble pas du tout convaincre certains fans du PSG qui ont désavoué Romain Collet-Gaudin sur sa publication.

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« Quel est l’intérêt au juste ? On voit bien que la direction s’oriente plutôt vers des profils jeunes à fort potentiel. Il coche aucune des cases »; « Paris FC a la rigueur et c’est tout les mecs. C’est absolument pas dans le projet »; « Portugal Saint-Germain on a dit, mais vous aimez trop abuser », ou encore « Tellement pas pour le coup, pas le bon profil », ont répondu ces irréductibles du club de la capitale.

D’après le journal portugais Record, le Benfica Lisbonne envisagerait de recruter Raphaël Guerreiro cet été. De son côté, le Bayern a annoncé lundi que le contrat du natif de Le Blanc-Mesnil ne sera pas prolongé.

« Après trois années couronnées de succès, Raphaël Guerreiro quittera le FC Bayern cet été. D’ici là, nous ferons tous de notre mieux pour terminer la saison de la manière la plus réussie possible. Nous tenons à remercier sincèrement Rapha pour le temps qu’il a passé avec nous : nous avons toujours pu compter sur lui sur le terrain, et il fait partie de ces personnes qui apportent une véritable plus-value à n’importe quel vestiaire », a indiqué Max Eberl sur le site officiel du club allemand.

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Durant son passage à Munich, Guerreiro a disputé 89 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives. Reste à voir si le PSG va se positionner sur ce dossier.

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