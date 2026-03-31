OL Mercato : Lyon négocie pour un ancien défenseur du LOSC

L’OL pousserait ses pions pour le recrutement d’un ancien défenseur du LOSC, pendant le prochain mercato d’été. Les contacts seraient déjà noués.

OL : Niakhaté et Mata épuisés, Lyon continue de souffrir en défense centrale

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a été contraint de changer ses plans en défenses, en l’absence Moussa Niakhaté et de Clinton Mata. Les deux défenseurs centraux étaient à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui s’est déroulée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Ayant rejoint la sélection du Sénégal, à la mi-décembre, le premier est resté jusqu’à la fin de la compétition, remportée par son pays. Quant au deuxième, il est rentré plus tôt, à la suite de l’élimination de l’Angola en phase de groupe, le 29 décembre 2025.

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Revenu du Maroc, Moussa Niakhaté était vidé. Il avait disputé 6 des 7 matchs du tournoi, en intégralité, dont la finale qui s’est dénoué après les prolongations. La fatigue s’est ressentie dans ses dernières prestations avec l’Olympique Lyonnais, avant la trêve internationale, notamment la double confrontation contre le Celta Vigo en Ligue Europa.

Le défenseur central de 30 ans avait été exclu contre le club galicien, lors du match retour décisif à Lyon, dès la 19e minute de jeu. Il avait ainsi pénalisé les Gones, qui ont craqué à 10 contre 11, en s’inclinant (2-0).

Paulo Fonseca continue d’ailleurs de souffrir en défense centrale, car la recrue Ruben Kluivert est toujours blessé. Pour cette fin de saison, le technicien portugais va devoir bricoler pour tenter d’atteindre le dernier objectif du club, à savoir une place sur le podium de la Ligue 1.

Mercato : Lyon travaille sur le transfert de Tiago Djalo de Besiktas

En revanche, pour la saison prochaine, l’OL cherche déjà à se renforcer. Selon le média turc Sabah, le club de Michele Kang a déjà noué les contacts pour recruter Tiago Djalo. La Direction de Lyon souhaite faire revenir l’ancien joueur de Lille dans l’Hexagone. Matthieu Louis-Jean, Directeur technique, travaillerait sur le dossier par anticipation.

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Transféré par le LOSC à la Juventus contre 5,1 M€ en janvier 2024, l’international Portugais (1 sélection) a rejoint le Besiktas l’été dernier, contre une indemnité de 3,5 M€. Il est lié au club turc jusqu’en juin 2028. Selon Transfermarkt, Tiago Djalo est valorisé à 7 M€ sur le marché des transferts.

Toutefois, la porte de sortie reste ouverte pour lui, car il n’est pas la priorité de l’entraîneur Sergen Yalçın. En 27 journées de championnat (Super Lig), le joueur visé par l’Olympique Lyonnais a fait 15 apparitions. D’ailleurs, le média turc assure que le club rhodanien avait tenté de recruter Tiago Djalo au mercato d’hiver, mais il avait été retenu par le club d’Istanbul.

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