Mercato : Après Dro, le PSG arrache un autre génie au Barça

Six mois après la signature de Dro Fernandez pour environ 10 millions d’euros, le PSG serait sur le point d’arracher une autre pépite des mains du Barça lors du prochain mercato estival. L’affaire serait très bien engagée.

Mercato PSG : Un prodige malien chipé au Barça ?

Après avoir vu Dro Fernandez quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG cet hiver, les supporters du club espagnol pourraient à nouveau voir Joan Laporta et Deco perdre une nouvelle bataille face à Luis Campos sur un dossier prometteur. En effet, selon les informations du journal Sport, le PSG tenterait de damer le pion au Barça pour arracher la signature d’Aboubacar Maiga, milieu offensif formé à l’Africa Foot Academy.

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Le prodige malien avait récemment pris la direction de la Catalogne, où il a visité les installations des Blaugranas durant plusieurs jours. Il a même pris part à diverses séances d’entraînement à la Ciutat Esportiva, le centre d’entraînement du FC Barcelone. Il est rentré au pays, en attendant la poursuite de sa progression jusqu’à ses 18 ans, l’âge minimum requis pour finaliser son transfert selon la réglementation en vigueur.

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Tout semblait donc bien engagé pour les Blaugrana. Mais le PSG s’est invité dans le dossier. Après avoir passé quelques jours à l’essai au centre d’entraînement du club parisien, la pépite malienne de 16 ans a voyagé avec le Paris Saint-Germain pour participer au tournoi Olympia Future Cup qui s’est déroulé tout au long du week-end dans les installations de l’Ajax. Et le Barça enrage, puisque Aboubacar Maiga serait sur le point de signer une promesse d’engagement avec le club de la capitale française.

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« Nos sources confirment que le Malien a voyagé avec le PSG pour participer ce week-end au tournoi Olympia Future Cup qui s’est joué dans les installations de l’Ajax. Ces mêmes sources parisiennes ont confirmé qu’il s’agissait d’un test d’évaluation du véritable niveau de Maiga. Après ce tournoi, ce seront les entraîneurs du PSG qui se prononceront sur l’avenir du milieu de terrain. S’il a convaincu Paris, le PSG fera tout pour s’assurer l’arrivée du joueur lorsqu’il aura 18 ans », précise le quotidien Sport ce lundi. Une nouvelle bataille perdue face au Paris Saint-Germain pour le Barça ? Affaire à suivre…