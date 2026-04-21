Mercato FC Nantes : Un coach slovène pour remplacer Vahid ?

Halilhodzic Vahid va quitter le FC Nantes à la fin de la saison. Un coach slovène est sur la short-list des dirigeants nantais.

Mercato FC Nantes : Halilhodzic Vahid s’en va, Luka Elsner ciblé

Le FC Nantes va accueillir un nouvel entraîneur cet été. Vahid Halilhodzic, venu éteindre l’incendie après le départ d’Ahmed Kantari, quittera son poste dès sa mission de maintien achevée. Il n’y a aucune ambiguïté : à 73 ans, le technicien bosnien refuse de s’engager dans un projet de reconstruction pendant plusieurs années.

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La fin de son aventure au FC Nantes prend une tournure amère. Expulsé lors de la confrontation face au Stade Brestois, le coach a écopé de quatre matchs de suspension. Pendant ce temps, l’équipe sombre. Elle lutte désespérément contre une relégation en Ligue 2 qui semble désormais inéluctable, à moins d’un miracle.

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Les Kita lorgnent déjà un nouveau coach. Le nom qui circule est Luka Elsner. Récemment licencié par le KS Cracovia, le technicien slovène cherche un nouveau club. Son profil, forgé notamment au Havre AC et à Reims, intéresse. Pour le moment, les pensionnaires de la Beaujoire n’ont pas encore entamé des pourparlers avec lui. Le technicien slovène, lui, serait chaud pour prendre les rênes de l’équipe. Il attend un signe des dirigeants nantais.