Mercato PSG :  C’est OK pour l’arrivée de deux phénomènes

Le technicien du PSG, Luis Enrique cible deux renforts pour sublimer son attaque la saison prochaine. Les négociations sont en cours.

Mercato PSG : Luis Enrique valide l’arrivée de deux cracks

Luis Enrique veut du sang neuf. Le PSG veut encore surfer sur les vagues du succès la saison prochaine. Malgré un effectif au top, l’entraîneur espagnol estime que son secteur offensif peut encore gagner en finesse et en efficacité. Son regard se tourne vers deux profils. Il s’agit de Julian Alvarez et Maghnes Akliouche.

Akliouche, c’est le dossier le plus chaud. Luis Enrique apprécie énormément la polyvalence du Monégasque. Capable d’animer l’aile droite ou de s’installer au cœur du jeu, le milieu offensif français a impressionné le technicien parisien. Selon les dernières indiscrétions, le Paris SG a déjà approché l’entourage du joueur.

À voir

ASSE : Un blessé de Saint-Etienne confirme sa fin de saison

Lire aussi : Mercato PSG : Le Lokomotiv communique le tarif pour Batrakov

Le Monégasque, de son côté, rêve de la capitale. Il aurait fait du PSG sa destination prioritaire, poussant ses dirigeants à négocier son départ. Si Monaco réclamait 70 millions d’euros l’été dernier, le prix pourrait chuter cet été. Avec un contrat qui tend progressivement vers la fin, le brillant gaucher devient une cible aussi séduisante qu’accessible pour le leader de la Ligue 1.

Pour le poste de numéro 9, le nom de Julian Alvarez circule. Luis Enrique aurait personnellement contacté l’Argentin pour lui présenter son projet de jeu. Actuellement à l’Atletico Madrid, le buteur possède ce sens du but clinique. Cependant, la concurrence est très rude. Le FC Barcelone et Arsenal sont sur le dossier.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Négociation lancée, un milieu offensif arrive

À voir

Mercato : L’OM tient une surprise pour remplacer Habib Beye

Mercato PSG : Une offre dingue sur la table de Nasser al-Khelaïfi

L’opération s’annonce complexe. Si Alvarez est séduit par l’idée d’un nouveau défi, sa préférence irait certainement vers le FC Barcelone. Paris devra se montrer très convaincant, tant sur le plan sportif que financier, pour arracher l’ancien Citizen aux mains de ses prétendants et de l’Atletico Madrid, qui ne bradera pas sa star.