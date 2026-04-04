OM : Habib Beye tient le remplaçant idéal de Greenwood

‎‎A la veille du choc AS Monaco-OM, Habib Beye a levé le voile sur celui qu’il considère comme le successeur naturel de Mason Greenwood, pourtant annoncé sur le départ. Une déclaration forte, révélatrice d’une stratégie sportive en mutation, alors que Marseille cherche à conserver une dynamique ambitieuse tout en anticipant un été délicat.

Un OM sous pression, un Greenwood irrésistible mais convoité

‎Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, Mason Greenwood s’est mué en valeur absolue de l’attaque marseillaise. Dribbles, créativité, efficacité : l’Anglais est devenu le joueur que l’OM ne voulait pas perdre… mais que l’Europe réclame déjà. Sa suspension pour la réception de Monaco tombe au plus mauvais moment, comme un rappel de sa dépendance sportive.

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Auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 26 matchs, l’ancien de Manchester United a contribué à 35% des buts de l’Olympique de Marseille. Il est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison derrière le Strasbourgeois Joaquin Panichelli. ‎Habib Beye, lucide, doit composer sans son joyau. Et dans ce casse-tête tactique, un nom s’est imposé avec une évidence qu’il a tenu à partager publiquement : Ethan Nwaneri.

‎Nwaneri, « un grand talent » : la conviction forte de Beye

‎Interrogé en conférence de presse sur le probable remplaçant de l’Anglais face à Monaco, le coach marseillais n’a pas tourné autour du pot. ‎« C’est un grand talent qui doit s’adapter à la Ligue 1 dans son intensité… Il apparaît comme le remplaçant idéal en l’absence de Mason », a-t-il affirmé, tout en saluant son but contre Lille et sa progression en sélection.

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‎Une sortie qui sonne comme une investiture sportive, mais aussi comme un signal clair envoyé au vestiaire : la jeunesse aura sa chance. ‎Pour Beye, l’essentiel n’est pas seulement la technique du joueur, mais sa capacité à comprendre « qu’il arrive dans un club de très très haut niveau ». Une déclaration qui en dit long sur la culture d’exigence impulsée depuis son arrivée.

‎Le dilemme : un successeur… qui n’appartient pas à l’OM

‎La nuance, et elle est de taille, réside ailleurs : Nwaneri n’est qu’un prêt sec. Arsenal n’a inclus aucune option d’achat, témoignant de la valeur qu’ils accordent à leur prodige de 19 ans. ‎L’OM peut s’appuyer sur lui aujourd’hui, mais ne maîtrise rien pour demain.

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‎Stratégiquement, c’est un vrai casse-tête : Beye tient son « remplaçant idéal »… sans garantie de le conserver. Le club devra donc trancher entre un mercato ambitieux, coûteux, ou la reconduction d’un modèle reposant sur des prêts à haut potentiel.