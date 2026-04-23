Mercato OM : Greenwood ciblé, une offre XXL en approche !

Le futur proche de Mason Greenwood agite la rubrique mercato OM. L’attaquant anglais est susceptible de céder à une offre colossale venue de Paris FC.

Mercato : L’OM menacé pour Greenwood, Paris FC s’invite dans la bataille

L’Olympique de Marseille, 6e de Ligue1, voit ses rêves de Ligue des champions compromis. La course au podium bien évidement les débats dans la cité phocéenne. Mais un autre dossier inquiète : celui de Mason Greenwood. L’attaquant anglais connait une baisse de régime. Il n’inscrit aucun but lors des cinq derniers matchs de l’OM.

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Son attitude à l’entraînement est aussi pointée du doigt. De tels arguments pourraient précipiter son départ de l’OM. Sachant que ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Le FC Barcelone, l’Atlético Madrid et d’autres formations saoudiens seraient très intéressés par son profil. Mais un courtisan, pour le moins inattendu, se signale ces dernières heures.

But Football révèle que Paris FC s’est aussi lancé aux trousses Mason Greenwood. Le club parisien préparerait même une proposition financière stratosphérique afin de rafler la mise dans ce dossier. Une prime à la signature monumentale et un salaire avoisinant le million d’euros par mois. Cela placerait le joueur de 24 ans au niveau des stars du PSG.

Une vente pour soulager les comptes de Marseille

Le projet du PFC ne s’arrête pas là. Le club entraîné par Antoine Kombouaré ambitionne de devenir un cador du championnat grâce à un recrutement ambitieux. L’absence de compétition européenne reste un frein à cette ambition. Paris FC devra mettre le paquet pour espérer boucler ce dossier XXL.

Un autre élément motive les Parisiens. L’OM est confronté à un déficit financier abyssal : plus de 105 millions d’euros selon le dernier rapport de la DNCG. Les Phocéens devront vendre cet été afin de soulager un peu les comptes. Mason Greenwood fait donc partie des potentiels sacrifiés.

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Reste à savoir si l’ancien crack de Manchester United acceptera de rejoindre la capitale ou s’il préférera les sirènes étrangères. Le mercato d’été promet d’être très agit à Marseille.