Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul a pris sa décision

Le Stade Rennais pourrait perdre Esteban Lepaul lors du prochain mercato estival. Un club de Ligue 1 veut jouer un sale tour à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Esteban Lepaul prêt à quitter Rennes ?

Esteban Lepaul veut partir. Le meilleur buteur de Ligue 1 cette saison ne se projette plus en Bretagne. Malgré ses 17 buts cette saison, l’attaquant de 25 ans réclame son transfert un an seulement après son arrivée au Stade Rennais.

Le projet strasbourgeois a séduit le natif d’Auxerre. Entre le Racing et le joueur, l’accord oral est déjà scellé. Strasbourg cherche un successeur à Emanuel Emegha, en partance pour Chelsea. Ainsi donc, Lepaul apparaît comme la cible prioritaire. Le club alsacien a d’ailleurs transmis une offre concrète de 26 millions d’euros aux dirigeants rennais pour racheter le contrat de l’ancien Angevin, recruté pour 14 millions d’euros.

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BlueCo, propriétaire du RC Strasbourg, fait miroiter à l’avant-centre du Stade Rennais un avenir londonien. Une promesse de transfert vers Chelsea à l’horizon 2027 ou 2028 lui a été soumise, conditionnée à ses futures performances à la Meinau. Cette perspective d’intégrer l’élite européenne a fini de convaincre le joueur de forcer son départ.

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La direction rennaise ne tremble pas. Lié au club jusqu’en 2029, Esteban Lepaul dispose d’un contrat longue durée qui protège les intérêts du Stade Rennais. Les décideurs du Roazhon Park comptent bien profiter de la situation pour faire monter le prix. 26 millions ? C’est insuffisant pour le meilleur réalisateur du championnat. Strasbourg devra donc se montrer plus généreux pour débloquer ce dossier.