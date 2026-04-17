LDC : Le président du Bayern met déjà la pression sur le PSG

À deux semaines de la manche aller de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le PSG au Parc des Princes, le président du Bayern Munich a annoncé la couleur pour ce choc tant attendu.

Jan-Christian Dreesen désigne le favori entre le PSG et le Bayern

Pour la troisième année consécutive, le PSG se hisse dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Tombeur de Chelsea (8-2 sur les deux matchs) et Liverpool (4-0 en score cumulé), le club de la capitale retrouve le Bayern Munich le 28 avril prochain pour la demi-finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Une affiche entre les deux meilleures équipes du moment, une vraie finale avant l’heure dans la plus prestigieuse compétition européenne au niveau des clubs.

Lire aussi : Mercato : Ousmane Dembélé clôt le sujet de son avenir au PSG

« C’est la rencontre que l’Europe entière attend, la promesse d’un bonheur absolu pour tous les amoureux du ballon rond et d’un duel étourdissant qui verra la meilleure équipe du continent éliminer l’autre meilleure équipe du continent », indique le quotidien Le Parisien. Un constat validé par Joshua Kimmich après la victoire des Allemands face au Real Madrid (4-3).

À voir

PSG-OL : Le verdict tombe, premier coup dur pour Lyon !

« Je pense que les deux meilleures équipes d’Europe actuellement se rencontreront en demi-finales », a déclaré le milieu de terrain du Bayern Munich. De son côté, le président du club bavarois voit le PSG comme le favori de ce duel attendu par tous les amoureux du football.

Mercredi soir après la qualification des hommes de Vincent Kompany, coach du Bayern, Jan-Christian Dreesen a jugé que le collectif de Luis Enrique s’imposait comme le favori de la double confrontation à venir en demi-finales de la LDC.

« S’il y a bien une équipe favorite pour ces demi-finales, c’est le Paris Saint-Germain. Ils ont battu Liverpool à deux reprises de manière convaincante et sont les tenants du titre. Nous, nous faisons partie des prétendants au titre », a déclaré le dirigeant allemand pour Abendzeitung.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato : Le PSG a pris sa décision pour Ousmane Dembélé

À voir

Mercato FC Nantes : Un goleador dit oui à Kita

Liverpool – PSG : Ousmane Dembélé répond déjà à Arne Slot !

Un discours également partagé par Manuel Neuer, le gardien de but du Rekordmeister, au micro de DAZN, qui se prépare à une partie serrée contre le Paris SG : « Ces dernières années, nos matchs ont toujours été serrés, que ce soit en Ligue des champions ou lors de la Coupe du monde des Clubs. Ces deux rencontres ne feront pas exception. »