Mercato : Contact confirmé entre le PSG et Vinicius Junior !

Alors que son contrat se termine en juin 2027, Vinicius Junior n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger avec le Real Madrid. L’attaquant brésilien pourrait donc être vendu lors du prochain mercato estival. Le PSG pourrait même accueillir le compatriote de Marquinhos.

Mercato : Le clan Vinicius Junior appelle le PSG

L’avenir de Vinicius Junior reste totalement ouvert au Real Madrid. L’ailier de 25 ans, à un an de la fin de son contrat, n’a toujours pas trouvé un terrain d’entente avec Florentino Pérez pour une prolongation, à en croire Ekrem Konur. Le spécialiste mercato ajoute même que l’entourage du joueur a déjà commencé à sonder plusieurs autres grands clubs européens en vue d’un transfert cet été.

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Ainsi, les représentants de Vinicius Junior auraient notamment appelé le Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich pour proposer les services de leur protégé. D’autant que les pourparlers lancés depuis plusieurs mois avec la direction du Real Madrid pour un renouvellement sont au point mort.

Revenu à son meilleur niveau depuis l’avènement d’Alvaro Arbeloa sur le banc, l’international brésilien réfléchirait sérieusement à son avenir à Madrid, où il ne sent plus trop à son aise depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. Ses multiples agacements sur le terrain le prouvent à chaque sortie des Merengues. Pour le moment, le PSG n’aurait pas encore donné de réponse officielle au clan Vinicius.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos attendant d’abord de connaître la position de l’entraîneur Luis Enrique avant de s’avancer sur ce dossier. Si l’entraîneur parisien valide cette piste, le président et le conseiller sportif du club de la capitale pourraient se rapprocher de la Maison-Blanche pour évoquer un transfert cet été. Contre un gros chèque, bien sûr.

Vinicius Jr, c’est au moins 150M€

En effet, selon les informations du site Fichajes, Manchester City serait prêt à proposer une enveloppe de 150 millions d’euros pour s’attacher les services de Vinicius Junior. Une offre colossale qui ne semble pas effrayer le club anglais désireux de redynamiser son secteur offensif, qui va perdre Bernardo Silva à l’issue de la saison.

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En fin de contrat, l’ailier portugais de 31 ans est annoncé au FC Barcelone. Pour le remplacer, Pep Guardiola aurait validé la piste menant à Vinicius Junior. Le média espagnol ajoute même que les dirigeants madrilènes auraient d’ores et déjà entériné l’idée qu’un départ de leur numéro 7 à ce montant-là est tout simplement irrefusable.

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Le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi devra donc se montrer très convaincant pour renverser la tendance dans ce dossier. Outre l’intérêt de l’Arabie Saoudite et de Chelsea ou du Bayern Munich, Manchester City serait à ce jour le grand favori pour recruter l’ancien prodige de Flamengo. La position du PSG est désormais attendue.