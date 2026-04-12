Coup de tonnerre : Le PSG tient le remplaçant de Chevalier !

Décevant pour sa première saison sous les couleurs du PSG, Lucas Chevalier se dirige vers un départ (prêt ou vente) cet été. Ce qui pousse le club de la capitale à envisager la signature d’un nouveau gardien de but.

Mercato : Le PSG multiplie les pistes pour remplacer Chevalier

Recruté pour 55 millions d’euros l’été dernier, Lucas Chevalier n’a pas justifié la lourde décision du Paris Saint-Germain de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour aller le chercher à Lille en août 2025. L’international français de 24 ans a commis trop d’erreurs et a perdu sa place au profit de Matvey Safonov depuis cet hiver. Une adaptation compliquée qui pourrait coûter cher à Chevalier.

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Selon les informations de PSG Inside Actu, un départ du natif de Calais est devenu inéluctable. Que ce soit via un transfert sec ou un prêt, l’avenir du numéro 30 parisien se situe à présent loin du PSG, prévient le média spécialisé. Une décision qui ne veut pas dire pour autant que Matvey Safonov sera le titulaire du Paris Saint-Germain la saison prochaine, puisque Luis Campos serait à la recherche d’un nouveau calibre dans les cages.

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Elia Caprile (Cagliari), Anatoliy Trubin (Benfica Lisbonne), Diogo Costa (FC Porto), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) et Bart Verbruggen (Brighton) seraient ainsi ciblés par le PSG. Aux dernières nouvelles, le dernier cité se rapprocherait bien du club de la capitale française.

Le Paris SG à l’assaut de Bart Verbruggen

En effet, Ekrem Konur confirme l’intérêt du PSG pour Bart Verbruggen. L’international néerlandais s’est imposé comme une référence à son poste en Premier League. Ce qui ne laisse pas insensible de nombreux grands clubs européens, notamment l’Inter Milan, Arsenal, Chelsea, le Bayern Munich et le Paris SG. Selon l’Insider turc, les Nerazzurri sont en pole position dans ce dossier, mais le Paris Saint-Germain aurait bien l’intention de signer un gros chèque pour doubler la concurrence.

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INFO Mercato: 30M€, le PSG prépare un coup dingue en attaque

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club anglais, Bart Verbruggen est estimé à 40 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Un montant que le PSG pourrait facilement sortir pour s’assurer sa signature dès cet été. Si Luis Enrique valide, bien sûr, ce profil.