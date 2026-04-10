‎Mercato OM : Urgent ! Il annonce le départ d’Aubameyang

‎‎L’OM s’apprête à vivre un mercato estival sous haute tension et une voix venue du Gabon vient d’allumer la première mèche. Selon Parfait Ndong, ancien international, Pierre-Emerick Aubameyang aurait déjà un pied en dehors de Marseille.

‎‎Mercato OM : Le flou autour de l’avenir d’Aubameyang à Marseille

‎Au cœur des incertitudes, un nom cristallise les interrogations : Pierre-Emerick Aubameyang, encore lié au club pour un an. Rien ne garantit qu’il honore ce contrat jusqu’au bout, et l’hypothèse d’un départ rapide prend de l’ampleur.

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‎Marseille n’est pas étranger aux étés mouvementés, mais celui qui arrive s’annonce particulièrement volcanique. Entre les départs annoncés dans l’organigramme et la nécessité de purger un effectif trop onéreux, l’OM avance comme un funambule sur un fil tendu.

‎Aubameyang vers la sortie ? Une déclaration qui fait trembler Marseille

‎Pour Parfait Ndong, ancien international gabonais, le doute n’est plus permis. Sa prise de position est sans détour :‎ « Pierre-Emerick Aubameyang a tenté un dernier coup avec Marseille… mais à 37 ans il n’arrive plus à enchaîner les matchs », explique-t-il, soulignant le poids de l’âge et l’exigence du haut niveau.

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‎Ndong va même plus loin, tout en affirmant que « Pierre-Emerick Aubameyang ne signera pas dans un club huppé des cinq grands championnats ». Une vision cash, presque brutale, mais portée par son expérience d’ex-joueur. À l’écouter, l’Olympique de Marseille doit déjà préparer l’après-Auba.

‎Destination Arabie saoudite : la piste qui se précise

‎Là où beaucoup voyaient un joueur encore capable de performer en Europe, Ndong avance un scénario beaucoup plus précis. Pour lui, Aubameyang retrouvera très vite le Moyen-Orient : ‎« Je pense vraiment qu’il va retourner en Arabie saoudite », confie-t-il, en évoquant l’intérêt de clubs capables de miser sur son profil, comme Al-Nassr l’a fait pour Cristiano Ronaldo.

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‎Cette hypothèse, crédible sportivement et financièrement, offre une lecture stratégique claire : l’Olympique de Marseille pourrait libérer une masse salariale importante et réorienter son mercato offensif dès juin.