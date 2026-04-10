OM : McCourt nomme le président, son passé le rattrape

Cela est désormais officiel ! Frank McCourt vient de nommer Stéphane Richard au poste de président lors de sa conférence de presse. Sauf que son passé judiciaire inquiète de nombreux supporters.

Frank McCourt désigne Stéphane Richard comme le nouveau président de l’OM

L’Olympique de Marseille fait peau neuve. Même si les résultats sportifs sont décevants, le club phocéen opère des changements notables en son sein. La direction phocéenne a récemment dévoilé son nouveau logo. Cette nouvelle identité visuelle fait débat parmi les supporters.

Face à cette polémique, Frank McCourt tente bien que mal de mettre de l’ordre. Le propriétaire de l’OM a ainsi organisé une conférence de presse ce vendredi 10 avril autour du futur proche du club. Et comme cela était attendu, il en a profité pour désigner le successeur de Pablo Longoria.

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Stéphane Richard est officiellement le nouveau président de l’OM. L’ancien PDG d’Orange prendra fonction au terme de la saison, en juillet. En attendant, Alban Juster assure l’intérim depuis le 28 février. Cette nomination reflète une volonté de professionnaliser davantage les hautes sphères du club.

L’Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la nomination par Frank McCourt de Stéphane Richard en tant que Président du Directoire du club.



Il prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. pic.twitter.com/H5WpJ7I5zy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2026

Son passé trouble avec la Justice inquiète

Stéphane Richard est familier des arcanes politiques pour avoir dirigé les cabinets de Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde. Sous sa direction, Orange avait notamment conclu le contrat de naming du stade Vélodrome en 2016.

Stéphane Richard siège déjà au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille. Sauf que sa nomination suscite quelques remous. Son passé judiciaire, lié à l’arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, resurgit.

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L’homme de 64 ans a été condamné pour complicité de détournement de fonds, même si les faits ont récemment été requalifiés en « négligence » par la Justice en 2025. Ce passif n’a pas refroidi Franck McCourt. Celui-ci privilégie le réseau et l’influence locale du diplômé d’HEC et de l’ENA.