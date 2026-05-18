Surprise à l’OM : Première opposition au départ de Beye !

Habib Beye devrait sans doute quitter l’OM dans les jours à venir. Mais son départ imminent provoque déjà de vives contradictions chez les observateurs avisés.

Mercato : Habib Beye vers un maintien inattendu à l’OM

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L’Olympique de Marseille termine son exercice sur une note positive. Son succès acquis contre le Stade Rennais (3-1) lors de l’ultime journée de Ligue 1 a redonné le sourire au peuple phocéen. L’OM termine à la cinquième place du classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa.

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Très contesté ces derniers jours, Habib Beye valide ainsi l’objectif minimal qu’il s’était fixé pour clore cette saison éprouvante. Même si son bilan sur le banc de l’OM reste très mitigé. Son départ semblait même inéluctable en raison d’un fond de jeu peu convaincant et des résultats négatifs. Sauf que sa situation divise en interne et chez les supporters. Des voix s’élèvent désormais pour réclamer sa maintien.

Samuel Umtiti prend position pour l’entraîneur sénégalais

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Parmi les soutiens notables, Samuel Umtiti a pris position de manière tranchée sur les ondes de RMC Sport. Le champion du monde 2018 explique que le technicien sénégalais a accepté de reprendre une formation plongée dans un véritable « bourbier total ».

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Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye trouve un nouveau club

Il estime donc qu’il serait juste de laisser à Habib Beye « l’opportunité de redémarrer une saison avec un nouveau groupe, pour voir ce que ça donne ». Cette intervention forte relance l’incertitude autour de l’avenir du coach de l’OM. Une décision finale sera prise rapidement.