FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes  

Le FC Nantes sera sévèrement sanctionné. Après les incidents lors du choc face au Toulouse FC en Ligue 1, les Canaris attendent la décision de la LFP.

FC Nantes : De lourdes sanctions attendent le FCN

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Ça sent mauvais pour le FC Nantes. Dimanche, face à Toulouse, la Beaujoire a basculé dans la violence lors de l’ultime journée de Ligue 1. Cette situation scelle l’avenir d’un club déjà relégué, qui s’apprête désormais à subir les foudres de la Ligue.

Le score affichait un triste 0-0. Soudain, des centaines de supporters cagoulés ont envahi la pelouse. Issus majoritairement de la Tribune Loire, ces ultras brandissaient des fumigènes alors que le TFC menait une attaque. Face à cette intrusion, le match est définitivement arrêté. Déjà condamné sportivement à la Ligue 2, le FC Nantes fait maintenant face à une autre menace. Une très lourde sanction disciplinaire l’attend.

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Blessé lors des échauffourées, Vahid Halilhodzic n’a pas masqué sa colère. L’entraîneur nantais avait tenté de s’interposer face aux membres de la Brigade Loire. Totalement sonné par ces scènes de chaos, le coach a livré une réaction cinglante. « C’est très grave, la pire chose qui pouvait arriver ». Le technicien sait que la LFP se montrera impitoyable.

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La commission de discipline de la LFP n’a pas encore communiqué. Les sanctions à venir ne font aucun doute. Le dossier accumule les fautes graves : terrain envahi, fumigènes lancés, forces de l’ordre mobilisées, match arrêté sur ordre préfectoral. Tous les éléments pointent vers des sanctions exemplaires.

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Par le passé, la Ligue a déjà puni de tels débordements par des matchs à huis clos et des retraits de points. Les Canaris ne bénéficieront d’aucune clémence. Démarrer la saison de Ligue 2 avec un handicap de points serait un véritable cauchemar pour le FC Nantes. Jouer dans un stade vide aggraverait encore la crise financière et sportive du club.