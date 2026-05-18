Mercato FC Nantes : Une nouvelle fraîche tombe pour Frédéric Guilbert

La direction du FC Nantes se penche sur l’avenir de Frédéric Guilbert. Le défenseur français négocie un deal avec les dirigeants nantais.

Mercato Nantes : Frédéric Guilbert va prolonger son bail

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Malgré la descente en Ligue 2, le FC Nantes avance déjà sur un dossier important. Les Canaris veulent sécuriser Frédéric Guilbert. Et sauf retournement, le latéral droit va bien poursuivre son aventure en jaune et vert.

Selon les informations de L’Équipe, le défenseur de 31 ans se dirige vers une prolongation de contrat longue durée. Passé par Caen, Aston Villa, Lecce ou encore les Girondins de Bordeaux, Guilbert devrait désormais s’inscrire dans le projet nantais jusqu’en 2030.

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Pour Nantes, c’est un joli coup. Car l’ancien international espoirs français sort d’une fin de saison convaincante. Arrivé sur les bords de l’Erdre en difficulté, il a peu à peu retrouvé sa place. Le coach Vahid Halilhodžić lui a d’ailleurs fait confiance lors des sept dernières journées, où il a enchaîné les titularisations.

La saison s’est toutefois terminée pour lui avec des pépins physiques. Touché au genou, il a dû renoncer au dernier match face à Toulouse. Une rencontre finalement arrêtée définitivement après l’envahissement de terrain par des supporters nantais.

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En interne, le club considère déjà cette prolongation comme un renfort majeur. Dans un effectif appelé à bouger cet été, Frédéric Guilbert pourrait devenir l’un des cadres de la reconstruction. Nantes veut remonter en Ligue 1. Et les dirigeants comptent s’appuyer sur son expérience pour y parvenir.