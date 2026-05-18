OM : Coup dur, une terrible nouvelle tombe après Rennes !

Au lendemain du succès face au Stade Rennais (3-1), l’OM enregistre un coup dur. Son milieu de terrain Hamed Junior Traoré, touché aux adducteurs, sera absent pour une longue durée.

OM : Hamed Junior Traoré ne sera pas opéré, mais…

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L’Olympique de Marseille s’est imposé face au Stade Rennais (3-1) lors de l’ultime journée de championnat. L’OM termine à la 5e place, se qualifiant ainsi pour la prochaine Ligue Europa. Ce soulagement laisse cependant place à un coup dur médical. L’absence de Hamed Junior Traoré sera longue.

L’international ivoirien sort d’un exercice particulièrement décevant à l’OM. Il a été freiné dans son élan par des soucis physiques récurrents. Il n’aura participé qu’à 19 rencontres sous le maillot phocéen. Évacué sur civière face à Nantes début mai, le milieu offensif souffre d’une grave blessure aux adducteurs.

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Avec l’aval de l’OM, il a été envoyé en Finlande pour consulter un éminent spécialiste. Et selon les dernières infirmations de La Provence, le milieu de terrain de 26 ans évite une opération chirurgicale qui semblait inéluctable. C’est la seule bonne surprise dans ce dossier.

Une absence durant deux mois

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La source ajoute que les examens médicaux approfondis ont toutefois révélé la nécessité d’une longue convalescence. Hamed Junior Traoré sera absent pendant plus de deux mois. Cette longue absence physique va considérablement compliquer les plans à court terme de l’OM.

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Sachant que le mercato arrive à grand pas, il faudra trouver des solutions pour combler son absence. Grégory Lorenzi, qui sera sans doute le futur directeur sportif de l’Olympique de Marseille. est donc prévenu.