OL : Annonce officielle concernant Endrick et le mercato

Matthieu Louis-Jean, Directeur technique de l’OL, a livré la décision officielle du club concernant Endrick et il a annoncé la couleur sur le mercato.

Mercato : Endrick à l’OL, « c’est terminé ! »

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Prêté à l’OL en janvier 2026, Endrick retourne au Real Madrid. Son prêt sans option d’achat a pris fin, dimanche, avec le match perdu contre le RC Lens (0-4). Déjà annoncé, le départ de l’attaquant brésilien a été confirmé par Matthieu Louis-Jean en zone mixte. « Endrick, c’était un bon moment ensemble. Maintenant, est-ce que ça va continuer ? Aujourd’hui, c’est terminé, oui », a-t-il validé.

Le dirigeant du club rhodanien a ensuite évoqué le passage réussi du joueur du Real Madrid à Lyon. « Ça a été un très bon prêt d’Endrick, il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant sur la manière dont il s’est adapté. Il parle déjà français, c’est incroyable. C’est un bon garçon. Il nous a beaucoup apporté en très peu de temps. Il a apporté ce qu’on attendait de lui », a-t-il apprécié.

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Le joueur de 19 ans a marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives, en 21 matchs disputés avec les Gones. Grâce à ces performances avec l’Olympique Lyonnais, le Real Madrid a décidé de l’intégrer dans son équipe type la saison prochaine.

Louis-Jean : « On sait ce qu’on veut pour la saison prochaine, donc on va travailler… »

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Lyon a fini le championnat à la 4e place de Ligue 1. Il passera par le troisième tour des préliminaires de la Ligue Europa, puis deux matchs de barrages avant d’atteindre la phase de Ligue. Toutefois, l’équipe de Paulo Fonseca sera prête pour démarrer la saison plus tôt que prévu.

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« Bien sûr qu’on attendait de voir où on allait être en fin de saison. Maintenant, on sait qu’on est à la 4e place, on va être prêt le 4 août, pour le premier match de Ligue Europa. C’est notre rôle d’être prêt en ce moment. On sait ce qu’on veut faire pour la saison prochaine, donc maintenant, on va travailler pour la suite », a rassuré le patron du recrutement à l’OL.