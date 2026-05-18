Mercato : le Stade Rennais déniche un goleador au Danemark  

Le Stade Rennais craque pour un international algérien en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du buteur.

Mercato Stade Rennais : Amin Chiakha attendu à Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais avance déjà ses pions. Avant même l’ouverture du mercato estival, le club breton multiplie les pistes et relance notamment un dossier suivi depuis plusieurs mois : celui d’Amin Chiakha. Le jeune attaquant algérien attire du monde.

Après avoir accéléré sur plusieurs profils, dont le défenseur tunisien Adem Arous, également ciblé par Monaco, le club breton continue de scruter le marché africain. Selon Africa Foot, les dirigeants rennais surveillent toujours Amin Chiakha pour un transfert en Bretagne cet été.

À 20 ans, l’avant-centre algérien monte en puissance. Prêté par Copenhague à Rosenborg pour l’année 2026, il s’est rapidement imposé dans le championnat norvégien. Dix matchs, trois buts et de solides prestations sur le terrain. Ses performances attisent les convoitises des recruteurs européens.

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Le Borussia Mönchengladbach suit son évolution avec attention et imagine déjà le voir exploser en Bundesliga. Utrecht et Anderlecht restent également en veille. En France, Rennes n’est pas seul non plus puisque le Stade de Reims s’est renseigné sur sa situation.

Le dossier s’annonce toutefois complexe. Le SRFC connaît déjà bien le joueur. Le club breton avait même tenté sa chance l’hiver dernier avec une offre comprenant un prêt jusqu’en décembre 2026. Sans succès. Sous contrat avec Copenhague jusqu’en juin 2029, l’international algérien ne sera pas bradé.

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Le club danois devra d’abord interrompre son prêt à Rosenborg avant d’envisager un transfert définitif. Et surtout, obtenir une somme jugée suffisante. La valeur d’Amin Chiakha est estimée à 3 millions d’euros par Transfertmarkt. Rennes veut vite boucler le deal. Car une participation à la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie pourrait faire grimper encore davantage la cote du jeune buteur.