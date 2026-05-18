Mercato FC Lorient : Prolongation inattendue chez les Merlus

Le FC Lorient a choisi la stabilité pour son poste de gardien. En fin de contrat cet été, Benjamin Leroy va prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire avec les Merlus. À 37 ans, le troisième portier lorientais reste apprécié pour son expérience et son importance dans la vie du groupe.

Mercato FC Lorient : Benjamin Leroy rempile pour une saison

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Alors que son contrat devait prendre fin le 30 juin prochain, Benjamin Leroy ne quittera pas la Bretagne cet été. Arrivé au FC Lorient durant le mercato estival 2024, l’ancien gardien de l’AC Ajaccio était venu pour apporter de l’expérience et encadrer le groupe. Au fil du temps, il a vu sa place reculer dans la hiérarchie derrière Yvon Mvogo et Bingourou Kamara, sans pour autant perdre son importance au sein du vestiaire.

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Très apprécié par le staff et ses coéquipiers, le portier de 37 ans joue surtout un rôle de relais auprès des plus jeunes. Depuis son arrivée sous les couleurs lorientaises, Benjamin Leroy a pris part à quatre rencontres officielles, dont une en championnat la saison dernière et trois autres en Coupe de France. Un temps de jeu limité, mais une présence jugée précieuse dans le fonctionnement du groupe.

Une prolongation dans une logique de transition

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Cette extension de contrat ne répond pas uniquement à un besoin sportif. Elle s’inscrit aussi dans une volonté d’accompagner progressivement Benjamin Leroy vers l’après-carrière. Le gardien expérimenté envisagerait déjà une reconversion comme entraîneur des gardiens.

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Selon Ouest-France, cette prolongation est le fruit d’une décision concertée entre le joueur et la direction lorientaise. Les deux parties estiment que cette collaboration reste bénéfique, aussi bien pour l’équilibre du vestiaire que pour la transmission d’expérience au sein de l’effectif du FC Lorient.