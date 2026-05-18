Mercato : Urgent ! Julian Alvarez veut rejoindre le PSG !

Susceptible de quitter les rangs de l’Atlético Madrid, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester City, Julian Alvarez souhaite rejoindre Luis Enrique au PSG lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Le Barça jeté l’éponge pour Julian Alvarez

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Décrit comme la priorité du FC Barcelone depuis des mois, Julian Alvarez voit le Paris Saint-Germain faire le pressing pour le déloger de l’Atlético Madrid en concluant un transfert dès cet été. D’après les informations de Radio Marca, le club catalan n’a pas les moyens pour convaincre les Colchoneros, contrairement à l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi.

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« Barcelone n’a pas les moyens de recruter Julian Alvarez, mais le PSG, oui. Et l’équipe qu’Alvarez souhaite rejoindre, c’est le PSG », a révélé le journaliste Roberto Gomez dans l’émission La Tribu. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui dispose également de la préférence de la direction madrilène, laquelle ne souhaite pas renforcer un concurrent direct pour le titre en Liga. Mais il faudra mettre la main à la poche, puisque le club espagnol ne compte pas brader son joyau argentin.

L’Atlético Madrid réclame 150M€ pour Julian Alvarez

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Élu meilleur joueur de l’Atlético Madrid pour le mois d’avril, Julian Alvarez a récemment adressé un message aux fans qui résonne comme des adieux.

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« Merci beaucoup à l’équipe, merci à tous d’avoir voté pour moi, et pour toute l’affection qu’ils nous ont donnée cette saison. Ils nous ont accompagnés partout, jusqu’à la finale de la Coupe du Roi, et aussi en demi-finales de la Ligue des Champions. Ils nous ont soutenus partout, où on allait donc je veux les remercier », a écrit Julian Alvarez sur ses réseaux sociaux.

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Très intéressé par la signature de l’avant-centre de 26 ans, le Paris Saint-Germain a une voie royale dans ce dossier. Également positionné pour s’offrir les services du Champion du Monde 2022, le Barça ne pourra pas s’aligner sur les 150 millions d’euros nécessaires pour finaliser cette opération. Reste maintenant à savoir si les dirigeants parisiens et leurs homologues madrilènes parviendront à un accord pour boucler le transfert de Julian Alvarez.

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Mercato : Le PSG s’active pour l’arrivée de Julian Alvarez !

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Mercato PSG : Urgent ! Julian Alvarez dit « oui » à Enrique

Pour tenter de faire baisser le coût de l’opération, le PSG serait favorable à l’idée d’inclure un ou deux joueurs dans les négociations. Les noms de Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, cités comme de l’Atlético, ont déjà filtré. Affaire à suivre…