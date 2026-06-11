📌 CE QU’IL FAUT SAVOIR – Mercato OM 2026-2027 Bilan provisoire : dépenses ~39,9 M€, revenus en attente. Solde négatif à combler.

dépenses ~39,9 M€, revenus en attente. Solde négatif à combler. Recrues officielles : Facundo Medina (18 M€), Timothy Weah (14,4 M€), Hamed Traoré (7,5 M€).

Facundo Medina (18 M€), Timothy Weah (14,4 M€), Hamed Traoré (7,5 M€). Dossiers chauds : Mason Greenwood (Rome le tente), successeur en attaque cherché, Bruno Genesio pas encore confirmé.

Mason Greenwood (Rome le tente), successeur en attaque cherché, Bruno Genesio pas encore confirmé. Nouveau DS : Grégory Lorenzi remplace Pablo Longoria à la direction sportive.

Grégory Lorenzi remplace Pablo Longoria à la direction sportive. Classico OM-PSG : date déjà connue pour la saison 2026-2027 en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille entre dans l’été 2026 avec une ambition affichée : en finir avec la frustration d’une 5e place en Ligue 1 et construire un effectif capable de rivaliser avec le PSG et de retrouver l’Europe qui compte. Le mercato OM 2026-2027 a déjà livré ses premiers coups, parfois spectaculaires, parfois controversés. Voici l’état des lieux complet au 11 juin 2026, avec tout ce qu’il faut savoir avant la reprise de la saison.

1 – Le contexte : pourquoi ce mercato OM est décisif

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La saison 2025-2026 a laissé un goût amer. Cinquième de Ligue 1, éliminé en Europa League en phase de groupes, l’OM a surtout souffert d’une attaque inconstante et d’une défense trop poreuse dans les grands matches. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, nommé en remplacement de Pablo Longoria, a hérité d’un chantier ambitieux avec un budget clairement orienté vers le renforcement.

La question de la vente de l’OM continue d’alimenter les débats. Si aucun investisseur n’a officiellement pris le contrôle du club phocéen, plusieurs noms circulent en coulisses pour un possible rachat dans les mois à venir. En attendant, Frank McCourt maintient le cap et valide les investissements nécessaires pour rester dans l’élite.

2 – Tableau des transferts OM 2026-2027 : arrivées et départs

Voici le bilan actualisé des mouvements officiels au 11 juin 2026 :

🟢 Arrivées confirmées

Joueur Poste Provenance Montant Facundo Medina Défenseur central RC Lens 18 M€ Timothy Weah Milieu droit Juventus Turin 14,4 M€ Hamed Traoré Ailier gauche Bournemouth 7,5 M€ Sacha Lung Défenseur central RC Strasbourg Libre Osmane N’Diaye Arrière droit SM Caen En cours

🔴 Départs confirmés / fins de prêt

Joueur Poste Destination Statut Mason Greenwood Attaquant AS Roma (négociations) 🔶 Incertain Ethan Nwaneri Milieu offensif Arsenal Fin de prêt Arthur Vermeeren Milieu défensif RB Leipzig Fin de prêt Benjamin Pavard Défenseur central Inter Milan Fin de prêt Angel Gomes Milieu offensif Wolverhampton Fin de prêt

Le bilan financier provisoire des transferts OM : ~39,9 M€ de dépenses pour 0 € de revenus officiels, soit un solde négatif de -39,9 M€ à ce stade. La vente de Facundo Medina par Lens vers l’OM constitue d’ailleurs l’un des plus gros transferts entrants du club, intégrant désormais le Top 10 des recrues les plus coûteuses de l’histoire phocéenne.

3 – Les dossiers brûlants du mercato OM : qui arrive, qui part ?

Le cas Mason Greenwood : la bombe qui attend d’exploser

C’est LE feuilleton du moment. Mason Greenwood a été l’un des joueurs de Ligue 1 les plus en vue la saison dernière avec l’OM, et logiquement, les courtisans ne manquent pas. La Roma s’est positionnée très sérieusement, avec un accord qui semblait proche avant que des complications financières ne viennent rebattre les cartes. L’OM tient sa position : Greenwood ne partira pas à n’importe quel prix. Une offre à 50 millions d’euros a été évoquée dans la presse, ce qui en ferait potentiellement l’une des plus grosses ventes OM de l’histoire du club.

La question qui se pose maintenant : si Greenwood part, qui pour le remplacer ? C’est précisément le nœud du problème pour Grégory Lorenzi, qui a déjà commencé à prospecter en direction d’ailiers de Premier League et de Liga.

Bruno Genesio sur le banc ? Le dossier entraîneur reste ouvert

L’arrivée de Bruno Genesio comme entraîneur de l’OM est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, mais le deal n’est pas encore officiel. Des obstacles contractuels et des divergences sur le projet sportif retarderaient la signature. Si son nom fait l’unanimité chez les supporters, rien n’est encore gravé dans le marbre. D’autres candidats restent dans le viseur de la direction, notamment des profils habitués à l’Europe.

Habib Beye : le coup de théâtre en interne

Le nom de Habib Beye est revenu sur le devant de la scène dans un contexte inattendu : un conflit interne autour de son rôle au sein du staff. Après avoir semblé sur le départ, l’ancien défenseur de l’OM aurait obtenu une seconde chance. Ce type d’épisode illustre la complexité de la gouvernance actuelle du club, entre le président, le nouveau DS Lorenzi et les acteurs du staff.

4 – Analyse : ce que le mercato OM 2026-2027 dit du projet sportif

En recrutant Facundo Medina (international argentin, expérience Ligue 1 chez Lens) et Timothy Weah (fils de George Weah, profil box-to-box avec une vraie capacité offensive), l’Olympique de Marseille vise clairement un équilibre entre solidité défensive et polyvalence offensive. Le retour de Hamed Traoré, déjà passé par l’OM en prêt, témoigne d’une volonté de miser sur des joueurs déjà familiarisés avec le club et le championnat.

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Ce qui manque encore à cet effectif :

Un avant-centre de référence capable de scorer 15+ buts en L1 (le départ éventuel de Greenwood creuse un vide énorme).

capable de scorer 15+ buts en L1 (le départ éventuel de Greenwood creuse un vide énorme). Un milieu de terrain créatif pour compenser les retours de Nwaneri et Vermeeren chez leurs clubs propriétaires.

pour compenser les retours de Nwaneri et Vermeeren chez leurs clubs propriétaires. Un latéral droit solide – Osmane N’Diaye (18 ans, Caen) est en approche mais son profil reste celui d’un pari sur l’avenir.

– Osmane N’Diaye (18 ans, Caen) est en approche mais son profil reste celui d’un pari sur l’avenir. Un gardien de but numéro 2 fiable en cas de blessure de Pau Lopez.

5 – OM vs PSG : le Classique 2026-2027, quand et où ?

L’un des matchs les plus attendus de la saison, le Classico OM-PSG, a déjà une date programmée. Le duel entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’annonce avec encore plus d’enjeux pour la saison à venir, après la domination habituelle du PSG sur le championnat. Pour les supporters des deux camps, ce match OM-PSG reste l’événement footballistique le plus chargé émotionnellement de l’année.

L’OM et le PSG se retrouveront deux fois minimum en Ligue 1 en 2026-2027. Le premier Paris-OM se jouera à domicile pour les Parisiens, le second à l’Orange Vélodrome pour ce qui promet d’être une soirée électrique dans la cité phocéenne. Consulte notre article dédié au prochain Classique OM-PSG pour la date précise et toutes les infos billetterie.

6 – Historique des transferts OM : les plus grands coups du club phocéen

Pour mieux situer l’ampleur du mercato actuel, voici un rappel des transferts OM les plus marquants de l’ère récente :

Joueur Saison Type Montant Igor Paixão 2025-26 Recrutement 30 M€ Facundo Medina 2026-27 Recrutement 18 M€ Timothy Weah 2026-27 Recrutement 14,4 M€ Jonathan Rowe 2025-26 Recrutement 17 M€ Mason Greenwood (cession potentielle) 2026-27 Vente (en cours) ~50 M€ ?

7 – OM vs OL : la rivalité qui monte aussi

Si le OM-PSG capte toute l’attention médiatique, ne pas oublier que le duel OM-OL (Olympique de Marseille contre l’Olympique Lyonnais) est aussi une affiche attendue. Les deux clubs se retrouvent souvent dans la même zone de classement, et avec le renforcement de l’OL au mercato cet été, le choc entre les deux Olympiques s’annonce encore plus serré. Retrouvez toutes les infos sur ce derby dans notre catégorie dédiée.

8 – Projection saison 2026-2027 : quelles ambitions pour l’OM ?

Avec un effectif en cours de construction, voici ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’OM la saison prochaine :

🏆 Ligue 1 Objectif podium – Top 3 pour retrouver la Ligue des Champions 🌍 Europe Minimum : phase de groupes en Ligue Europa avec espoir de qualification en C1 🥇 Coupe de France Un trophée national pour redonner de la légitimité au club phocéen

Tout dépendra de trois facteurs clés : la gestion du dossier Greenwood (partir ou rester ?), la nomination définitive d’un entraîneur compétent, et la capacité de Lorenzi à boucler 2 ou 3 renforts de qualité avant la fin du mercato estival fixé au 1er septembre 2026.

9 – FAQ : les questions que vous posez le plus sur le mercato OM

Qui sont les recrues officielles de l’OM pour 2026-2027 ? Au 11 juin 2026 : Facundo Medina (RC Lens, 18 M€), Timothy Weah (Juventus, 14,4 M€), Hamed Traoré (Bournemouth, 7,5 M€), Sacha Lung (Strasbourg, libre) et Osmane N’Diaye (Caen, en cours).

Mason Greenwood va-t-il rester à l’OM ? La situation est floue. La Roma s’est positionnée avec une offre, mais les négociations sont compliquées. L’OM ne bradira pas son meilleur joueur. Une offre autour de 50 M€ serait le seuil pour déclencher une discussion sérieuse.

Qui est le nouvel entraîneur de l’OM ? Bruno Genesio est la piste la plus avancée, mais rien n’est officiel au 11 juin 2026. Des obstacles contractuels ralentissent la signature. D’autres profils sont également étudiés par la direction.

Quand se joue le prochain OM-PSG (Classico) ? La date du prochain Classique OM-PSG en Ligue 1 pour la saison 2026-2027 est connue. Retrouvez toutes les infos sur notre article dédié au Classico dans la rubrique Marseille.

L’OM peut-il être vendu ? Le dossier de la vente de l’OM revient régulièrement dans l’actualité. Frank McCourt reste propriétaire, mais des investisseurs seraient en discussions. Aucun rachat officiel n’a été annoncé à ce jour.

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Article mis à jour le 11 juin 2026. Les informations sur le mercato OM évoluent chaque jour : revenez régulièrement sur Foot-Sur7.fr pour suivre l’actualité transferts de l’Olympique de Marseille en temps réel.