PSG : Lucas Digne veut prouver sa valeur après la trêve

Lucas Digne entend profiter de la reprise pour gagner du temps de jeu au PSG après un début de saison compliqué. Écarté par Zinédine Zidane en Equipe de France et cantonné au banc parisien, le défenseur français veut désormais répondre sur le terrain.

PSG : Pourquoi Lucas Digne refuse-t-il de subir cette période délicate ?

La situation de Lucas Digne est loin d’être idéale, mais il ne compte pas s’apitoyer sur son sort. Selon Culture PSG, son entourage assure que le latéral gauche de 33 ans compte profiter de l’après-trêve pour retrouver son meilleur niveau et « montrer qu’il n’est pas au PSG par hasard ». Une déclaration qui traduit une volonté claire : ne pas laisser quelques semaines difficiles définir son aventure parisienne.

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Le défenseur traverse pourtant une période mouvementée. Après avoir provoqué le penalty qui avait permis à l’Espagne d’ouvrir le score en demi-finale du Mondial 2026, il a connu une suite beaucoup moins convaincante avec le club de la capitale. Écarté du groupe lors de la défaite à Monaco (2-1), il n’a ensuite disputé aucune minute lors des trois rencontres suivantes.

Le banc parisien peut-il devenir son meilleur terrain de reconquête ?

Pour l’instant, les chiffres ne plaident pas en faveur de l’ancien international. Recruté à l’été 2025 pour environ 7 millions d’euros, Lucas Digne avait rejoint Paris avec un rôle précis : apporter une solution fiable derrière Nuno Mendes. Mais après plusieurs semaines de compétition, son temps de jeu reste famélique, avec seulement 18 minutes disputées en Ligue 1.

La première liste de Zinédine Zidane chez les Bleus n’a pas davantage arrangé ses affaires. Le sélectionneur lui a préféré Adrien Truffert et Andy Diouf, ce dernier évolue habituellement dans un rôle de piston droit à l’Inter. Une absence qui pourrait être douloureuse pour un joueur qui compte 64 sélections avec l’équipe de France, mais qui constitue aussi une source de motivation supplémentaire.

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Digne devra donc être prêt si l’occasion se présente. Le Français avait d’ailleurs reconnu récemment qu’un « temps d’adaptation » était nécessaire pour retrouver toutes ses sensations, notamment après une préparation qu’il estimait insuffisante. La coupure internationale lui a offert du temps pour travailler loin de la pression des matches et tenter de combler son retard.

Un contrat jusqu’en 2029 : Paris attend désormais des réponses ?

Au-delà de son statut actuel, le PSG a inscrit Lucas Digne dans un projet qui doit encore produire ses effets. Son contrat court jusqu’en juin 2029, ce qui laisse au club comme au joueur une marge importante pour inverser la tendance. Mais cette durée ne constitue évidemment pas une garantie de temps de jeu : à Paris, le terrain reste le juge de paix.

Le prochain défi sera donc simple à comprendre. Lucas Digne doit montrer qu’il peut être davantage qu’une doublure de Mendes, en apportant son expérience, sa régularité et sa qualité technique. Pour un joueur de son vécu, le scénario actuel ressemble à un sérieux avertissement. La réponse, elle, devra être sportive. Et de préférence rapide.