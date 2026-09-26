Accueil - PSG mercato - Écarté du PSG, Digne prépare son retour en force à Dubaï

Lucas Digne, presque pas utilisé au PSG par Luis Enrique, profite de la trêve de septembre pour poursuivre sa préparation à Dubaï. Le latéral gauche français s’entraîne avec SPS Performance, avec l’objectif de rester compétitif malgré une entame parisienne compliquée.

PSG : Pourquoi Lucas Digne a-t-il choisi de travailler loin de Paris ?

A Dubaï, Lucas Digne n’a visiblement pas prévu de laisser les dernières semaines décider de la suite de son aventure parisienne. Le défenseur de 33 ans profite de la trêve internationale pour travailler avec SPS Performance, une structure spécialisée dans l’accompagnement d’athlètes de haut niveau. Il séjourne également sur place avec son épouse et ses enfants, comme il a pu le faire constater via son compte Instagram.

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Le décor pourrait laisser croire à quelques vacances prolongées. Il n’en est rien. Digne a notamment effectué des séances avec Mohamed-Ali Cho et Helder Costa, sous la direction de Nic St-Maurice, fondateur de SPS Performance. Le joueur a d’ailleurs été aperçu avec sa tenue d’entraînement du PSG, signe assez parlant de ses intentions : couper quelques jours, oui ; couper avec le travail, certainement pas.

Que s’est-il réellement passé avec Luis Enrique ?

Le début de saison de Lucas Digne avait pourtant rapidement tourné au casse-tête. Arrivé cet été en provenance d’Aston Villa, le latéral français avait été titularisé lors du Trophée des champions contre Lens, avant de progressivement perdre du terrain dans la hiérarchie. Face à Rennes puis Lille, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery ont notamment été utilisés dans le couloir gauche.

Puis le couperet est tombé avant PSG-Monaco. L’Équipe indiquait alors que son absence relevait d’un choix sportif et évoquait les attentes élevées de Luis Enrique à son égard. La veille, Lucas Digne avait pourtant affiché sa sérénité face aux journalistes : « Si je devais m’inquiéter après trois matches, ce serait triste. C’est une adaptation, ça demande plein de choses », déclarait-il en zone mixte à Poissy, le 3 septembre.

Dubaï peut-il changer la trajectoire de Lucas Digne ?

Cette parenthèse studieuse arrive à un moment particulier. Lucas Digne n’a pas été convoqué avec l’équipe de France pour cette trêve, alors qu’il avait participé à la Coupe du monde 2026. Il dispose donc de davantage de temps pour travailler individuellement, tandis que le PSG poursuit sa saison sans lui.

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Son investissement personnel est d’autant plus intéressant que les informations de L’Équipe faisaient état d’un déficit athlétique lié notamment à une préparation jugée insuffisante. Le quotidien soulignait toutefois que certains coéquipiers avaient déjà vu Digne venir travailler au Campus pendant ses jours de repos, ce qui nuance l’idée d’un joueur installé dans le confort.

Jusqu’où cette remise au travail peut-elle le conduire ?

Le véritable enjeu sera désormais la hiérarchie. Nuno Mendes reste la référence au poste de latéral gauche, tandis que Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery ont déjà montré qu’ils pouvaient être utilisés dans cette zone. Le PSG dispose donc de plusieurs solutions, et Digne devra transformer son travail invisible en performances visibles.

Il existe néanmoins un élément important : Luis Enrique connaît parfaitement le joueur et avait personnellement participé à son retour à Paris. Après la défaite contre Monaco, l’entraîneur espagnol a d’ailleurs expliqué que l’absence de Digne s’inscrivait dans une gestion plus large de l’effectif :

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« Ce sera une tendance cette saison avec différents joueurs. Trois joueurs devront être dehors du groupe à chaque match. Il n’y a pas de sujet. Lucas, je le connais très bien, il n’y a rien de spécial », déclarait-il en conférence de presse le 5 septembre.

Lucas Digne joue-t-il déjà sa réponse au PSG ?

Dubaï ne constitue donc pas une revanche en soi. C’est plutôt une occasion de préparer la prochaine bataille. À 33 ans, avec 64 sélections chez les Bleus et une longue expérience au plus haut niveau, Lucas Digne sait que son statut ne lui garantit rien à Paris. Son retour dans la capitale devait lui permettre de retrouver un environnement familier ; il découvre finalement une concurrence féroce.

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Le plus intéressant sera de voir ce qui se passera lorsque les entraînements collectifs et les matchs reprendront. Pour l’instant, aucune garantie ne permet d’affirmer que le travail effectué à Dubaï suffira à inverser la hiérarchie. Mais le message envoyé est clair. Lucas Digne ne semble pas vouloir attendre que Luis Enrique lui rende sa place. Il travaille pour aller la chercher.