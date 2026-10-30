Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Xabi Alonso fait le point sur la situation d’Estêvão

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Désireux de renforcer son secteur offensif après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG s’activerait en coulisses pour boucler le dossier Estêvão Willian. Mais Xabi Alonso, son entraîneur à Chelsea, a calmé les rumeurs concernant l’avenir proche de son milieu offensif brésilien.

Mercato PSG : Luis Campos passe à l’action pour Estêvão Willian

Jeudi, Ekrem Konur a confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le jeune ailier de Chelsea, Estêvão Willian. Le journaliste turc assure que « le PSG a identifié la pépite de Chelsea, Estêvão, comme l’une de ses cibles prioritaires pour le mercato hivernal ».

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Il ajoute que Luis Enrique est un grand fan du crack de 19 ans, tandis que Luis Campos, lui, estime que le développement de l’ancien joueur de Palmeiras pourrait bien passer par Paris.

« Luis Enrique serait un grand admirateur du joueur, et le conseiller sportif Luis Campos soutiendrait également un éventuel transfert. Luis Campos estime que le développement d’Estevão pourrait bénéficier d’un court passage en France avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière », rapporte l’Insider sur ses réseaux sociaux.

Pour autant, aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties, mais le Paris SG travaille bien sur cette piste. « Bien qu’aucun accord concret ne soit encore trouvé pour le moment, le PSG continue de suivre de très près la sensation brésilienne », ajoute Ekrem Konur.

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Mécontent de son temps de jeu, Estêvão Willian envisagerait effectivement un changement d’air en janvier afin de jouer dans la seconde partie de saison. Selon plusieurs sources anglaises et étrangères, les Blues ne seraient pas contre un départ de leur numéro 41, mais seulement sous la forme d’un prêt sec. Xabi Alonso a été interrogé sur la situation du natif de Franca.

Xabi Alonso : « Il pourrait être plus heureux, c’est certain »

Un an seulement après son arrivée à Chelsea contre un chèque de 45 millions d’euros, Estêvão Willian pourrait déjà faire ses valises. Utilisé seulement à huit reprises par Xabi Alonso depuis le début de la saison pour un total de 172 minutes, l’international espoir brésilien veut jouer plus.

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Il ne serait donc pas contre l’idée d’une cession provisoire dans un autre grand club européen, notamment le Paris Saint-Germain. Présent en conférence de presse jeudi soir, Xabi Alonso a dit comprendre la réaction de son joueur, mais assure qu’il aura son temps de briller.

« Je comprends sa situation et il pourrait être plus heureux, c’est certain. Il veut jouer. Je suis sûr qu’il aura ses moments, c’est ma responsabilité. Nous avons été assez contraints dans nos changements en fin de match. Nous savons aussi que la Premier League est très intense et qu’il faut être prêt à relever ce défi. Il dispute sa deuxième saison et cette blessure ne devrait pas l’éloigner longtemps », a expliqué l’ancien entraîneur du Real Madrid.

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Autrement dit, contrairement aux informations de TeamTalk, le club londonien ne semble pas particulièrement motivé à l’idée de laisser partir Estêvão Willian durant le prochain mercato hivernal.