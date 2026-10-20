Accueil - PSG mercato - Barça : Pedri veut sa revanche, Mickaël Landreau alerte le PSG

Pedri n’a pas du tout oublié les défaites contre le PSG qui s’était notamment imposé au Camp Nou (2-1) avec une équipe remaniée en octobre 2025. Le milieu de terrain du Barça entend donc prendre sa revanche ce mardi soir au Parc des Princes. Ce qui inquiète Mickaël Landreau.

Pedri : « Je vais savourer comme tout le monde »

Ce mardi à 21 heures, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone au Parc des Princes dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. En conférence de presse ce lundi, Pedri s’est exprimé au sujet de cette rencontre et de l’adversaire parisien.

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Le milieu de terrain catalan s’est remémoré leurs précédentes confrontations. Le joueur de 23 ans s’attend à une rencontre spectaculaire entre deux des équipes les plus jubilatoires du moment, mais entend se venger des Parisiens.

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« À chaque fois que quelqu’un te bat, tu as cette petite envie de prendre ta revanche et de gagner le lendemain. Étant donné le style des deux équipes, c’est l’un des meilleurs matchs, si ce n’est le meilleur. Je vais savourer comme tout le monde. J’espère que le public prendra du plaisir », a déclaré le protégé de Hansi Flick. Justement, Mickaël Landreau pense que les hommes de Luis Enrique devront faire très attention le crack barcelonais.

« Tout le jeu du Barça passe par lui »

Sous le charme du talent de Pedri, Mickaël Landreau craint de voir le milieu de terrain espagnol de briller mardi soir au Parc des Princes. L’ancien gardien de but du PSG conseille donc à Luis Enrique de mettre en place un marquage individuel sur le partenaire de Lamine Yamal dans cette rencontre de Ligue des Champions.

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« Pour moi, Pedri c’est impressionnant. Tout le jeu du Barça passe par lui. Les autres sont hyper forts, mais Pedri… Sur certains matchs, on a vu la saison dernière que Luis Enrique pouvait mettre un joueur en marquage individuel. Ce sera peut-être Joao Neves ou Zaïre-Emery, ou peut-être qu’il jouera latéral gauche.

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