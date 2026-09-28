Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Le SRFC fixe le tarif pour Esteban Lepaul

Brillant avec le Stade Rennais (SRFC), Esteban Lepaul est associé à plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Mais les dirigeants bretons ne comptent pas brader leur attaquant de 26 ans, selon Ekrem Konur.

Mercato PSG : Esteban Lepaul affole déjà l’Europe

Si un transfert semble peu probable lors du prochain mercato hivernal, Esteban Lepaul pourrait bien être l’un des dossiers chauds de la fenêtre de recrutement de l’été 2027. Rayonnant sous le maillot du Stade Rennais, l’ancien joueur d’Angers SCO attire déjà l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

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Lors de la première journée de Ligue Europa en Autriche sur la pelouse du Sturm Graz, quatre cadors auraient fait le déplacement pour voir le protégé de Franck Haise, dont tout le monde parle ces derniers mois. Le Paris Saint-Germain figurait parmi eux. Déjà intéressé par le profil du Rennais la saison dernière, le club de la capitale aurait de nouveau envoyé des observateurs pour suivre ses performances, selon Ekrem Konur.

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Une nouvelle preuve de l’intérêt porté par Luis Campos au buteur français. Il y avait aussi le Benfica Lisbonne, l’Inter Milan et l’Atlético Madrid. Tous étaient allés observer l’attaquant du SRFC. Selon L’Équipe, Manchester City, Aston Villa, le Napoli et Côme seraient également sur les rangs pour Esteban Lepaul. Une concurrence XXL qui pourrait faire grimper les enchères si le Stade Rennais venait à ouvrir la porte à un transfert de son avant-centre.

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Après avoir terminé meilleur buteur français de Ligue 1 avec le club breton la saison dernière, le natif d’Auxerre a franchi une nouvelle étape en découvrant l’équipe de France de Zinedine Zidane. Une première convocation qui change forcément son statut et qui pourrait également faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

Rennes demande 60M€ pour Esteban Lepaul

Son efficacité devant le but, sa progression et son nouveau statut d’international français font désormais d’Esteban Lepaul une cible particulièrement surveillée. Et la direction rennaise compte bien en profiter. En effet, selon les renseignements d’Ekrem Konur, le Stade Rennais aurait fixé le prix de son attaquant à 60 millions d’euros pour entamer les négociations avant janvier.

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« Rennes demande entre 50 et 60 millions d’euros, plus une clause de revente, pour entamer les négociations avant janvier », assure l’Insider turc. Une somme conséquente, mais qui traduit surtout le changement de statut de Lepaul. Le Stade Rennais avait déboursé environ 15 millions d’euros pour le recruter en provenance d’Angers il y a un peu plus d’un an.

Depuis, sa valeur a explosé. Pour l’instant, aucune offre concrète ne serait arrivée sur la table du club breton pour le mercato hivernal, mais la situation pourrait rapidement évoluer. Toutefois, L’Équipe précise que les dirigeants du Stade Rennais n’auraient actuellement aucune intention de vendre Esteban Lepaul. Autrement dit, les 60 millions d’euros évoqués ne signifieraient pas forcément que le SRFC soit disposé à négocier un transfert de son attaquant dès cet hiver.

Le club breton s’attendrait au contraire à conserver son joueur et ne craindrait pas non plus de voir ce dernier pousser pour obtenir un départ. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Maghnes Akliouche offrent déjà de nombreuses solutions à Luis Enrique. Mais le profil de Lepaul continuerait de séduire Luis Campos.

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Auteur de performances remarquées sous les couleurs du SRFC, l’attaquant français aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Le Paris SG aurait même récemment envoyé des superviseurs pour suivre de plus près les prestations du néo-international français. Cependant, Franck Haise devrait bien poursuivre avec son meilleur buteur jusqu’à la fin de la saison.