Accueil - PSG mercato - PSG : Désiré Doué lève le voile sur sa place dans l’équipe de France

Auteur d’une solide prestation face à l’Italie, Désiré Doué, s’est exprimé sur sa place dans l’équipe de France de Zinedine Zidane. L’ailier du PSG ne doute pas de ses qualités.

Désiré Doué : « Je suis confiant en équipe de France »

Comme face à la Belgique (1-0), Désiré Doué a encore été très remuant sur le front de l’attaque des Bleus ce vendredi soir contre la Squadra Azzurra, même s’il n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets.

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Toutefois, l’attaquant du Paris Saint-Germain reconnaît qu’il n’est pas toujours parfait et espère poursuivre sa montée en puissance tout en gommant ses défauts. Interrogé par TF1, le natif d’Angers s’est confié sur son manque d’efficacité dans la zone de vérité.

« Je suis confiant en équipe de France grâce à mes coéquipiers qui m’aident au quotidien. Le coach m’a directement mis à l’aise. Il connaît mes qualités. Il me demande juste de m’exprimer de la meilleure des manières sur le terrain. C’est ce que j’essaie de faire pendant les matchs. Tout ne passe pas forcément.

Je suis un joueur qui aime apporter du danger, qui essaye de créer et de percuter, donc il peut y avoir du déchet. J’ai envie de marquer pour aider l’équipe. Il en faut beaucoup plus, je le sais. Je travaille pour ça. Lorsque ça va arriver, je vais enchaîner. Il faut que je travaille ma lucidité devant le but, être encore plus calme », a analysé désiré.

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Avec le Paris SG, Désiré Doué peine également à faire trembler les filets dans ce début de saison. Après sept matchs, l’international français de 21 ans n’a marqué qu’un seul but. De son côté, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France semble déjà conquis par son joueur, selon les informations de Fabrice Hawkins.

« Face à la Belgique, Désiré Doué a agréablement surpris le staff de l’équipe de France, qui connaissait déjà l’étendue de son talent », a rapporté le journaliste de RMC Sport sur les réseaux sociaux. Le journaliste a repris sur les ambitions de Zinedine Zidane pour l’attaquant du Paris SG.

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« À l’avenir, Zinédine Zidane n’exclut pas de l’utiliser ponctuellement dans une position plus reculée en milieu de terrain », a ajouté Hawkins. Avec la méforme actuelle d’Ousmane Dembélé, Doué pourrait avoir une carte à jouer dans le secteur offensif des Bleus aux côtés de Kylian Mbappé et Michael Olise.