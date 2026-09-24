Accueil - PSG mercato - Ballon d’Or : Le nouveau tacle voilé de Ousmane Dembélé à Mbappé

Ousmane Dembélé a une nouvelle fois placé Khvicha Kvaratskhelia au centre de la course au Ballon d’Or 2026, lors d’un entretien accordé à la BBC. En évoquant le fait que son coéquipier parisien aurait « brûlé la rétine », le Français a employé une expression qui rappelle directement les précédentes déclarations de Kylian Mbappé sur le trophée.

PSG : Dembélé en campagne pour Kvaratskhelia pour le Ballon d’Or ?

Le ton était léger, mais la phrase n’est pas passée inaperçue. Dans son entretien avec la BBC, Ousmane Dembélé a été invité à donner son favori pour le Ballon d’Or 2026. Le lauréat 2025 n’a pas hésité : il a désigné Khvicha Kvaratskhelia, son partenaire au Paris Saint-Germain.

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« C’est lui. Franchement, il mérite. Il a fait une saison exceptionnelle », a expliqué Ousmane Dembélé à la BBC, avant d’ajouter avec un sourire : « Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi. » Une formule apparemment anodine, sauf que cette expression appartient depuis plusieurs années au vocabulaire médiatique de Kylian Mbappé lorsqu’il évoque les critères du Ballon d’Or.

Pourquoi cette petite phrase renvoie-t-elle directement à Mbappé ?

Le rapprochement est difficile à ignorer. En 2023, Kylian Mbappé avait lui-même utilisé cette notion en parlant des critères du Ballon d’Or, en expliquant que la capacité à « brûler la rétine » faisait partie des éléments susceptibles de marquer les esprits. Depuis, la formule est régulièrement associée à son discours sur la récompense individuelle. Le contexte actuel ajoute forcément une couche de piment à l’histoire.

Les deux internationaux français sont candidats au Ballon d’Or 2026 et leurs déclarations récentes ont déjà alimenté un duel médiatique. Dans une interview accordée à France Football, Kylian Mbappé avait notamment déclaré : « Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. » Quelques jours plus tard, Dembélé lui avait répondu sur Ligue 1+ : « Je n’ai jamais été l’élu mais j’ai bossé ».

Que sait-on vraiment de l’intention de Dembélé ?

C’est ici que la prudence s’impose. Ousmane Dembélé n’a pas cité Kylian Mbappé dans cette séquence consacrée à Kvaratskhelia. Rien ne permet donc d’affirmer que son expression constitue une attaque volontaire contre son partenaire en équipe de France. Le clin d’œil peut être évident pour les observateurs, sans pour autant devenir une accusation.

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Une chose est certaine : Dembélé défend ouvertement son coéquipier géorgien. L’Équipe rapportait déjà, le 19 septembre, que les deux Parisiens se couvraient mutuellement d’éloges dans leurs interventions médiatiques autour du Ballon d’Or. Le Français y expliquait notamment qu’il serait heureux de voir Kvaratskhelia remporter le trophée, tandis que le Géorgien mettait en avant l’influence de Dembélé sur le collectif.

Quel poids cette sortie peut-elle avoir dans la course au Ballon d’Or ?

Le contexte sportif donne encore plus de relief à cette déclaration. Ousmane Dembélé est le tenant du Ballon d’Or après son sacre en 2025. Cette année, il figure de nouveau parmi les 30 nommés, tout comme Kvaratskhelia et Kylian Mbappé. La cérémonie est programmée le 26 octobre 2026 à Londres.

Le Français peut donc difficilement échapper aux questions sur sa succession, surtout lorsqu’il choisit de mettre en avant un autre joueur du PSG. Son discours contraste d’ailleurs avec celui de Mbappé, qui revendique ouvertement ses arguments. Le Merengue a notamment affirmé : « Il n’y a pas meilleur que moi la saison dernière », tandis que Dembélé adopte une communication beaucoup plus détachée.

Et si le vrai message était ailleurs ?

Au fond, le plus intéressant n’est peut-être pas de savoir si Dembélé voulait réellement provoquer Mbappé. Son choix de Kvaratskhelia révèle surtout une campagne où les joueurs du PSG occupent une place centrale, alors que le trophée doit encore départager plusieurs prétendants.

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Le club parisien compte neuf joueurs sur la liste des 30 nommés, dont Dembélé, Kvaratskhelia et plusieurs autres cadres. L’ancien du Barça connaît désormais parfaitement les codes de cet exercice. Il a remporté le Ballon d’Or 2025 après une saison exceptionnelle avec le PSG, au cours de laquelle il a inscrit 35 buts et délivré 14 passes décisives en 53 rencontres.

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Cette fois, il ne semble pas chercher à s’autoproclamer candidat. Il distribue plutôt les compliments, glisse quelques formules bien senties et laisse les votants décider. Mais dans une course aussi médiatisée, même une plaisanterie peut rapidement devenir une petite bombe.