Accueil - PSG mercato - Ballon d’Or 2026 : Al-Khelaïfi entretient le suspense sur son favori

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé mardi au Danemark, en marge du congrès de l’Association européenne des clubs, sur la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Interrogé sur son favori, le dirigeant parisien n’a pas été en mesure de désigner un candidat de façon claire.

PSG : Pourquoi Al-Khelaïfi refuse-t-il de choisir un seul Parisien ?

La sortie de Nasser Al-Khelaïfi intervient au lendemain de la clôture des votes et dans un moment où plusieurs joueurs du PSG figurent parmi les prétendants. Le président parisien, interrogé sur son choix à l’occasion de la 33e Assemblée générale de l’EFC, a d’abord tenté de contourner le piège, conscient qu’une préférence trop nette pouvait rapidement faire des heureux dans un vestiaire… et des déçus ailleurs.

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« Vous allez me mettre dans le pétrin vis-à-vis des autres clubs », a-t-il lancé avec le sourire, avant de rendre hommage à plusieurs concurrents, dont Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Une prudence assez logique pour un dirigeant qui représentait également les intérêts des clubs européens, mais qui n’a finalement pas résisté à l’appel du maillot parisien.

Dembélé, Kvaratskhelia et Ruiz : qui a convaincu le président ?

Une fois cette précaution prise, Al-Khelaïfi a clairement assumé son attachement aux candidats du PSG. « Je choisirais forcément l’un de mes propres joueurs. Nous en avons trois : Dembélé, Kvara et aussi Fabián Ruiz », a-t-il déclaré, avant de souligner le cas particulier de l’Espagnol, selon lequel il est « le seul à avoir remporté tous les trophées ».

Le président du PSG a donc placé sur le même plan Dembélé, Kvaratskhelia et Ruiz, en estimant qu’ils « ont tout gagné » et qu’ils ont été « fantastiques ». Al-Khelaïfi a ensuite conclu avec une pointe d’humour : « Je suis ici en tant que président de l’EFC et pas du Paris Saint-Germain, vous m’avez trompé avec cette question ! » Une manière élégante de rappeler que le débat était particulièrement sensible.

Pourquoi le PSG dispose-t-il d’autant de candidats ?

Le contexte donne du poids à cette déclaration. Le PSG compte neuf joueurs parmi les trente nommés au Ballon d’Or 2026, un record égalé pour le club parisien après une saison 2025-2026 marquée notamment par une deuxième Ligue des champions consécutive et plusieurs trophées nationaux et internationaux.

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Fabian Ruiz possède un argument statistique particulièrement singulier. Il a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne ainsi que la Ligue des champions et plusieurs autres titres avec Paris. Kvaratskhelia, lui, a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions après une campagne conclue avec 10 buts et 6 passes décisives. Dembélé arrive avec le statut de tenant du titre, puisqu’il avait remporté le Ballon d’Or 2025.

Que reste-t-il à départager avant la cérémonie ?

Le vote repose notamment sur les performances individuelles, le palmarès collectif ainsi que la classe et le fair-play. La saison prise en compte couvre la période allant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, ce qui explique l’importance accordée aux performances réalisées avec les clubs et les sélections durant cette fenêtre.

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Le verdict sera rendu le 26 octobre à Londres. D’ici là, Al-Khelaïfi aura au moins réussi à ne fâcher personne officiellement. Trois Parisiens cités, aucun ordre établi et une petite pirouette pour terminer. Dans un scrutin où chaque voix compte, le président du PSG a donc choisi de garder plusieurs portes ouvertes plutôt que de transformer son vestiaire en bureau de vote.