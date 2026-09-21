Équipe de France : Zaïre-Emery blessé, Akliouche rejoint Zidane

Blessé lors du Classique OM – PSG, Warren Zaïre-Emery est remplacé par Maghnes Akliouche dans la liste de Zinédine Zidane pour les matches de Ligue des Nations de l’équipe de France.

Warren Zaïre-Emery indisponible combien de temps ?

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La trêve internationale n’a pas encore véritablement débuté que les premiers forfaits de joueurs arrivent déjà du côté du Paris Saint-Germain. Dans un communiqué totalement inattendu, la Fédération Française de Football a annoncé ce lundi matin le forfait de Warren Zaïre-Emery, convoqué par Zinédine Zidane dans sa première liste de sélectionneur de l’équipe de France pour les matches de la Ligue des Nations.

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Titulaire au poste de latéral droit contre l’Olympique de Marseille, le joueur du PSG a été touché au niveau des adducteurs. Dans son point médical du jour, le staff des Bleus annonce que « suite aux échanges entre les staffs médicaux de l’Équipe de France et du PSG, et en accord total, Warren Zaïre-Emery, blessé à un adducteur, est forfait pour le rassemblement » des Bleus qui débute ce lundi au CNF Clairefontaine (Yvelines) en vue des quatre premiers matches de la Ligue des Nations 2026-2027 de l’UEFA.

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Toujours selon la FFF, Warren Zaïre-Emery est remplacé par son coéquipier Maghnes Akliouche, arrivé cet été au Paris Saint-Germain en provenance de l’AS Monaco. Si le premier aurait pu prétendre largement à une place de titulaire parmi les autres milieux convoqués par Zidane, ce n’est pas forcément le cas du second. Autour de Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Rayan Cherki, il sera difficile pour Akliouche de se faire une place.

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Présent lors de la Coupe du monde 2026, Maghnes Akliouche (24 ans) compte 10 sélections avec les Bleus, pour un but. Avec la présence de Jean Butez, la liste de Zidane comprend six nouveaux joueurs. Guillaume Restes, Lucas Da Cunha, Andy Diouf, Jérémy Jacquet et Esteban Lepaul sont les autres néophytes à ce niveau.

Les Tricolores (3es au classement mondial de la FIFA) vont être successivement opposés à la Turquie (25 septembre, Kocaeli, 20h45), à la Belgique (28 septembre, Bruxelles, 20h45), à l’Italie (2 octobre, Stade de France, 20h45) et de nouveau aux Diables Rouges belges (lundi 5 octobre, Stade de France, 20h45). Ils seront réunis à partir du lundi 21 septembre au CNF Clairefontaine (Yvelines).

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Il faudra désormais voir quelle sera la durée d’indisponibilité de Zaïre-Emery, ce dernier devant évidemment passer des examens au cours des prochaines heures.