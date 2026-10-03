Accueil - PSG mercato - PSG : Donnarumma désavoue Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or

Alors qu’Ousmane Dembélé refuse de se voir comme l’un des favoris à sa propre succession au Ballon d’Or, Gianluigi Donnarumma avec qui il a évolué au PSG, pense qu’il mérite amplement le Graal pour la seconde fois de suite.

PSG : Ousmane Dembélé refuse de se vendre pour le Ballon d’Or

Tenant du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé ne compte pas faire campagne pour conserver son trophée. Invité par France Football à donner aux jurés des arguments susceptibles de les convaincre de voter pour lui, l’attaquant du Paris Saint-Germain a refusé de se prêter à l’exercice.

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« Quels sont mes arguments pour que les jurés votent pour moi au Ballon d’Or ? Ah, je n’en ai pas. Non, je n’en ai pas, je n’ai jamais fait ça. Non, je ne me vends jamais. C’est eux qui décident, mais je ne me vends pas », a répondu l’international français de 29 ans, décidé à laisser les votants juger sa candidature sans assurer lui-même sa promotion.

Contrairement à son compatriote Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, le numéro 10 du PSG ne veut pas se mettre en avant par les médias dans cette course pour la récompense individuelle suprême.

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Outre Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz sont annoncés comme de potentiels vainqueurs du Ballon d’Or 2026, dont le verdict sera connu le 26 octobre prochain à Londres. D’ailleurs, Dembélé pense même que son partenaire Kvaratskhelia mérite cette couronne cette année. Un point de vue que ne partage pas forcément Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma vote Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2026

Époustouflant face aux Bleus de Zinedine Zidane vendredi soir avec l’Italie (1-1), Gianluigi Donnarumma s’est exprimé après la rencontre au micro de La Chaîne L’Équipe et a dévoilé pour qui il voterait au Ballon d’Or.

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C’est un de ses anciens partenaires du Paris SG qui est privilégié. Pour la cérémonie prévue le 26 octobre en Angleterre, le choix du gardien de but italien est clair : Ousmane Dembélé mérite un second couronnement. Le dernier rempart de Manchester City espère voir son ancien coéquipier parisien conserver le Graal remporté en 2025.

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« On a fait un grand match ! Nous avons montré qu’on était une grande équipe. Pour ce qui est du Ballon d’Or, j’ai mon favori… Mon préféré, c’est Ousmane Dembélé », a lancé Donnarumma avec un petit sourire.

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Une déclaration peu surprenante compte tenu de la grande amitié nouée par les deux joueurs durant leurs années communes au Paris Saint-Germain.