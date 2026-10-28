Accueil - PSG mercato - Mercato : 80M€ pour Willian Pacho, le PSG peut s’inquiéter

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Auteur de solides performances au Paris Saint-Germain, Willian Pacho attire des regards. Le FC Barcelone préparerait même une offre en vue de déloger du club parisien. Une mission difficile, mais pas impossible.

Willian Pacho en pleine confiance au PSG

Luis Enrique n’a jamais caché son attachement à Willian Pacho. L’entraîneur du Paris Saint-Germain le considère comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il l’aurait convaincu personnellement de rejoindre le PSG en 2024 en l’appelant avant la Copa América.

Et si le Real Madrid était un temps sur ses traces, Luis Enrique avait répondu avec fermeté. « C’est normal qu’ils veuillent tous nos joueurs, mais il est difficile de sortir des joueurs du PSG. » Ce message vaut sans doute aussi pour ses autres courtisans. Le coach parisien compte bâtir sa défense autour de l’Équatorien. Ce dernier est lié au PSG jusqu’en 2031.

Ses statistiques font saliver l’Europe

Willian Pacho a disputé cinq rencontres avec le Paris Saint-Germain cette saison. Il enchaine les titularisations au coup d’envoi du championnat. Son rendement reste impressionnant. Sur l’exercice précédent, il avait signé 42 apparitions toutes compétitions confondues pour deux buts et une passe décisive. Le tout avant de soulever sa deuxième Ligue des champions consécutive.

Son pourcentage de passes réussies dépassait les 94 %. Ce chiffre est rare pour un stoppeur exposé au pressing adverse. Aux côtés de Marquinhos, il forme un duo qui a longtemps verrouillé l’arrière-garde parisienne. Cela rend son départ peu probable. Même si sa polyvalence, sa vitesse de pointe et son sang-froid suscitent l’intérêt de grosses écuries européennes

Le FC Barcelone prêt à débourser 80 M€

Le compte catalan RugeTV rapporte que le FC Barcelone envisage de recruter Willian Pacho, avec une première tentative cet hiver. Une seconde est prévue l’été prochain si nécessaire. Le champion d’Espagne voit en lui le partenaire idéal de Pau Cubarsi.

À voir

OM-Le Havre : La FFF justifie les deux penaltys non sifflés

Les dirigeants blaugranas seraient prêts à s’aligner sur la valeur marchande du joueur, estimée à 80 millions d’euros par Transfermarkt, pour faire craquer le Paris SG. Sauf que le club parisien n’a, a priori, aucune raison de plier, quelle que soit la somme proposée. Le véritable danger vient peut-être ailleurs.

Le charme d’un club aussi mythique que le Barça pourrait faire tourner la tête du défenseur parisien. À Paris, on espère que sa récente prolongation et la confiance de Luis Enrique suffiront à le retenir le plus longtemps possible.

Lire aussi sur le PSG :

À voir

OL : Après la défaite à Paris et la chute du podium, Lyon en danger

Mercato PSG : Ibrahim Maza, Leverkusen sort la sulfateuse !

Ballon d’Or : Le PSG a sacrifié Dembélé pour préserver son vestiaire