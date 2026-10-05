Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le Musée des Verts et le Crédit Mutuel prolongent leur union

L’ASSE vient d’annoncer une signature officielle. Le club, plus précisément le Musée des Verts, a renouvelé son contrat avec le Crédit Mutuel pour trois années supplémentaires.

Le Musée des Verts et le Crédit Mutuel poursuivent leur partenariat jusqu’en 2029

Partenaire historique de l’ASSE, le Crédit Mutuel poursuivit son aventure avec le Musée des Verts. Ce lundi 5 octobre 2026, le club ligérien a officialisé la prolongation de son partenariat tissé depuis plus d’une décennie, avec la banque mutualiste, pour les trois prochaines années.

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Comme souligné par l’AS Saint Etienne, le Crédit Mutuel a renouvelé sa confiance jusqu’en 2029 au Musée des Verts, qui bénéficie de son soutien depuis son ouverture en décembre 2013. L’ASSE souligne « un signe fort de la part d’un partenaire historique du Musée des Verts, dont la fidélité et l’engagement sont sans faille ».

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Les deux entités ont mis en exergue un symbole fort de leur union, en choisissant la salle Crédit Mutuel, qui accueille en ce moment l’exposition temporaire « Les Verts 1976 : une passion française », pour la signature de leur nouvelle convention. « L’espace avait été nommé ainsi en 2021, afin de matérialiser la relation qui unit les deux entités », précise le club stéphanois.

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Il faut indiquer que l’AS Saint Etienne était représenté par sa Direction, en plus de Philippe Gastal, conservateur du Musée des Verts. Quant à la délégation du Crédit Mutuel, elle était conduite par Gérard Cormorèche, Président du Conseil d’Administration, et Raphaël Rebert Directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Est.

Comment vivre l’expérience ASSE avec le Musée des Verts

Pour rappel, l’ASSE est l’un des clubs du football français, disposant d’un musée qui retrace sa riche histoire, dont son inoubliable épopée glorieuse.

En visitant le stade Geoffroy-Guichard, vous avez l’opportunité de vivre l’expérience ASSE avec le Musée des Verts. Vous pourrez découvrir les coulisses du Chaudron au cours d’une visite guidée exceptionnelle et pénétrer dans les lieux habituellement réservés aux joueurs, staffs, dirigeants et journalistes.

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La visite guidée du Musée des Verts est organisée les mercredis et samedis (sauf jours et lendemain de match) à 15h30. Des dates supplémentaires sont proposées durant les vacances scolaires de la zone A. Des visites sont également organisées certains jours de matchs.

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Le billet de la visite du stade Geoffroy-Guichard est un billet combiné donnant accès au Musée des Verts. L’entrée au Musée est valable le jour-même ou dans la limite d’un an. De plus, le Musée des Verts propose une visite du stade adaptée pour les personnes à mobilité réduite.