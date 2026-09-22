ASSE : Blessé, Julien Le Cardinal annonce de bonnes nouvelles

Sorti touché à la 86e minute lors du nul de l’ASSE à Metz (2-2), le samedi dernier en Ligue 2, Julien Le Cardinal a donné des nouvelles rassurantes sur son état physique. Le défenseur central stéphanois évoque une grosse béquille, assure que son évolution est favorable et espère pouvoir rejouer contre Rodez, le 10 octobre.

ASSE : Quelle est la nature de la blessure de Julien Le Cardinal ?

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Invité de l’émission Ligue 2 Extra sur beIN Sports ce lundi, Julien Le Cardinal est revenu sur sa sortie lors de la rencontre face au FC Metz. Le capitaine de l’ASSE avait quitté ses partenaires en boitant à la 86e minute, remplacé par Chico Lamba, alors que les Verts menaient encore 2-1. Trois minutes plus tard, Jessy Deminguet a égalisé pour les Grenats, permettant aux Messins d’arracher le nul (2-2).

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Après la rencontre, Ian Cathro avait été interrogé sur la situation de son défenseur central. L’entraîneur stéphanois avait expliqué que la douleur pouvait être liée à un contact survenu en première période. « Pour Julien Le Cardinal, je pense que c’est lié au contact qu’il a eu en première période. Je pense que c’est ce qui a impacté le reste de sa rencontre. Je sais qu’il souffrait mais pour l’instant je n’ai pas davantage de détails à vous donner sur une éventuelle blessure », avait déclaré Cathro.

Comment Julien Le Cardinal décrit-il son état physique ?

Julien s’est montré beaucoup plus rassurant lors de son passage sur beIN Sports. Julien Le Cardinal a expliqué qu’il souffrait d’une grosse béquille, sans évoquer une blessure plus sérieuse. « Tout va bien, c’est une grosse béquille, il va me falloir encore beaucoup de repos mais ça évolue favorablement depuis ce week-end », a précisé le défenseur stéphanois.

Cette précision apporte donc davantage de détails sur la douleur ressentie contre Metz. Le joueur de 29 ans indique également que son état s’améliore depuis la rencontre de samedi. Il devra néanmoins observer une période de repos avant de retrouver les terrains, surtout que la trêve internationale tombe à un moment qui lui permet de disposer de plusieurs jours supplémentaires pour récupérer.

Quand Julien Le Cardinal pense-t-il retrouver les terrains ?

La trêve internationale devrait justement permettre au capitaine des Verts de prendre le temps nécessaire pour récupérer. Le calendrier offre à l’ASSE une période sans rencontre de championnat avant son prochain rendez-vous, ce qui laisse à Julien Le Cardinal une marge supplémentaire pour revenir à son meilleur niveau.

Le défenseur central a lui-même estimé que cette trêve arrivait au bon moment. « La trêve tombe bien car ça aurait pu être compliqué de jouer pendant une semaine et d’enchaîner après Metz », a-t-il expliqué. Il a ensuite donné une indication précise concernant son retour à la compétition : « Ça devrait être bon pour la huitième journée de championnat. »

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Sauf évolution contraire, Julien Le Cardinal vise donc la prochaine rencontre de l’ASSE en Ligue 2, prévue contre le Rodez AF le 10 octobre à 20 heures. Après avoir manqué les dernières minutes du match à Metz, le capitaine stéphanois se montre ainsi confiant quant à sa capacité à retrouver sa place pour ce rendez-vous.

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