Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Une série de 5 matchs décisifs se profile pour Saint-Etienne

Une série de cinq matchs décisifs, dont trois à domicile, attend l’ASSE avant la prochaine trêve du 7 au 21 novembre 2026. Quatre adversaires du bas de classement et un duel au sommet sont au calendrier.

Rendez-vous avec Rodez AF pour relancer la machine

Tenue en échec par le Football Club de Metz, un relégué de Ligue 1, avant la première trêve internationale de la saison, l’ASSE va tenter de relancer la machine contre Rodez AF, samedi, après une coupure de trois semaines.

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Le large succès des Stéphanois en amical contre le Football club de Sion augure d’une reprise en toute confiance. Seule leader du championnat, l’AS Saint Etienne est favorite contre RAF, qui pointe à la 14e place au classement avec neuf points de retard, avant la 8e journée de Ligue 2.

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Toutefois, le calendrier des Stéphanois va se corser avec une confrontation avec le Red Star, actuel deuxième, le samedi 17 octobre au stade Bauer. Seulement deux points séparent les deux équipes en course pour la montée en Ligue 1.

Saint Etienne – Nantes : Duel de deux clubs historiques de Ligue 1 en Ligue 2

Une semaine plus tard, l’équipe d’Ian Cathro recevra un autre relégué, le FC Nantes, lors de la 10e journée. Les Canaris ont fait un début de saison catastrophique, marqué par le limogeage de leur entraîneur Michel Der Zakarian au profit de Gregory Poirier.

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Le nouveau coach tente de redresser la barre. Il a signé un nul et 2 victoires en 4 matchs dirigés, soit sept points glanés sur douze points possibles. Grâce à cette série positive, les Nantais sont sortis de la zone rouge. Ils sont désormais 15es. Cette opposition sera celle de deux clubs historiques du championnat français.

Un déplacement périlleux au Roudourou

L’ASSE se déplacera ensuite au Roudoudou, face à l’EA Guingamp, le samedi 31 octobre. Comme le RAF et le FC Nantes, l’En Avant est classé dans la deuxième moitié du tableau, précisément à la 11e place, à 8 longueurs du leader. Le club breton reste même sur une défaite à domicile contre le Red Star (1-3), avant la trêve. Cependant, tout déplacement dans l’antre de l’EAG reste compliqué.

ASSE – Laval : Le leader contre la lanterne rouge ?

Les Verts boucleront cette série par la réception du Stade Lavallois à Geoffroy-Guichard, lors de la 12e journée, le samedi 7 novembre. Le club mayennais est l’actuelle lanterne rouge de la Ligue 2 avec seulement cinq points au compteur en sept journées. Mais les positions des deux équipes au classement ne seront probablement pas les mêmes avant leur confrontation, prévue dans plus d’un mois.

Ce ne sera donc pas forcément une opposition entre le leader et le dernier du championnat. Néanmoins, l’AS Saint-Etienne, en lice pour la montée en Ligue 1, est évidemment favorite de cette rencontre.

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Au regard des cinq prochains matchs au calendrier du club ligérien, l’équipe d’Ian Cathro devrait pouvoir engranger le maximum de points, afin de rester en tête du championnat, avant la prochaine trêve internationale. Pour ce faire, l’ASSE devra rapidement stopper sa série négative, marquée par une défaite contre l’Union Sportive du Littoral de Dunkerque et évidemment le nul face à l’équipe messine.