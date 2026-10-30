Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Des absences de dernière minute à l’EA Guingamp

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À la veille du match contre l’ASSE, l’entraîneur de l’EA Guingamp compte plusieurs absents et incertains dans son effectif. Sylvain Ripoll se présentera avec un groupe diminué contre les Stéphanois.

EAG – ASSE : L’équipe de Ripoll sans Nlandu, Ott et Muntu

L’EA Guingamp ne sera pas au complet pour affronter l’ASSE, samedi (20h) au stade de Roudourou. Quelques joueurs annoncés proches d’un retour ne sont finalement pas aptes à rejouer en championnat. Sylvain Ripoll a confirmé leur indisponibilité en conférence de presse d’avant-match.

Préparant son retour après une rupture des ligaments croisés du genou, qui l’a éloigné du terrain pendant 10 mois, Darly Nlandu ne pourra finalement pas faire sa réapparition en compétition, contre l’AS Saint-Etienne. Et pour cause, il a été victime d’une nouvelle blessure musculaire au mollet.

« On a fait des examens et c’est une lésion musculaire de grade 2. On part sur un délai qui devrait avoisiner les quatre semaines », a expliqué l’entraîneur du club breton, sur l’état du milieu de terrain franco-congolais.

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Blessé gravement au genou aussi, en début d’année 2026, Gautier Ott ne fera pas non plus son grand retour en Ligue 2. Après plusieurs mois sans compétition, il devrait jouer d’abord avec l’équipe Réserve de l’En Avant pour retrouver du rythme.

Sylvain Ripoll sera privé également de Vimoj Muntu Wa Mungu. Le retour de l’arrière latéral gauche à l’entraînement collectif a été repoussé à la semaine prochaine.

EAG Guingamp : Koffi et Bokangu incertains, Chamakh de retour

En plus de ces absents, Guingamp comptait encore des joueurs incertains jeudi. Ménagé cette semaine à cause d’une gêne au mollet, Erwin Koffi n’est pas assuré d’être dans le groupe contre l’ASSE. Le staff technique et le staff médical devraient prendre une décision vendredi concernant l’arrière droit de 31 ans.

Quant à Brandon Bokangu, il était dispensé d’entraînement jeudi pour être près de sa famille, qui attend un événement imminent. Sa disponibilité pour samedi est donc compromise.

En revanche, Sylvain Ripoll récupère Jasser Chamakh. Il a repris normalement l’entraînement collectif après plusieurs semaines d’absence. Le milieu de terrain de 23 ans avait manqué les trois derniers match de l’EAG en raison d’une blessure musculaire. « Il postule, il est sélectionnable, on verra ce que l’on fait », a rassuré son coach.

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Il faut noter que l’AS Saint-Etienne également compte des absents. Ian Cathro ne peut pas compter sur les services de son gardien de but titulaire, Gautier Larsonneur. La recrue estivale, Tamar Sveltin, et le jeune Paul Eymard sont aussi indisponibles pour le déplacement en Bretagne.

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