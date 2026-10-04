Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Paalberg et Duffus face à un avenir incertain

Marten-Chris Paalberg et Joshua Duffus ont profité du match amical remporté 5-1 par l’ASSE contre le FC Sion pour retrouver du temps de jeu. Avec une concurrence importante en attaque, leur situation pourrait toutefois évoluer lors du mercato hivernal de janvier 2027.

ASSE : Pourquoi le match contre Sion a-t-il relancé les interrogations autour de Paalberg et Duffus ?

La large victoire de l’ASSE face au FC Sion, vendredi, a offert à Ian Cathro une occasion précieuse de faire tourner son effectif pendant la trêve internationale. Privé de nombreux joueurs appelés en sélection, l’entraîneur écossais a notamment associé Paalberg et Duffus à la pointe de son attaque.

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Top Mercato a justement mis en lumière la situation des deux attaquants. Cette rencontre n’a cependant rien d’une preuve de départ annoncé. Elle montre surtout que les deux joueurs restent confrontés à une concurrence particulièrement dense dans le Forez.

Paalberg peut-il vraiment être prêté dès janvier ?

Pour Marten-Chris Paalberg, le constat est forcément plus préoccupant. Arrivé libre à Saint-Étienne, l’attaquant estonien de 17 ans n’a encore disputé aucune rencontre officielle avec les Verts cette saison. Face à Sion, il a néanmoins retrouvé les pelouses après une blessure au genou et s’est illustré en étant impliqué sur deux réalisations.

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Son manque de temps de jeu pourrait donc pousser l’ASSE à réfléchir à une solution permettant de le faire progresser ailleurs. Un prêt en janvier apparaît comme une possibilité cohérente, mais rien ne permet actuellement d’affirmer qu’une décision a été prise. Le dossier dépendra notamment de son état physique, de ses performances dans les prochaines semaines et des besoins de Ian Cathro.

Duffus a-t-il encore une carte à jouer dans le Forez ?

La situation de Joshua Duffus paraît sensiblement différente. L’attaquant anglais de 21 ans n’a certes pas encore été titularisé en Ligue 2 cette saison, mais il possède déjà une présence plus concrète dans la rotation stéphanoise. Il compte notamment un but inscrit contre Montpellier le 5 septembre, dans une victoire 3-1.

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Son temps de jeu reste toutefois limité à 172 minutes après les sept premières journées, soit environ 25 minutes par apparition. Face à Sion, il a disputé l’intégralité de la rencontre et obtenu un penalty à l’origine du cinquième but stéphanois. Une prestation qui ne garantit évidemment rien, mais qui lui permet de rappeler qu’il peut représenter une solution offensive crédible.

Avec Cardona et Ballo, la concurrence est-elle devenue trop forte ?

C’est probablement le cœur du problème. Ian Cathro dispose actuellement de solutions offensives qui donnent satisfaction, avec Irvin Cardona et Thierno Ballo notamment. Le duo totalise déjà huit buts et six passes décisives, de quoi inciter le technicien écossais à ne pas bouleverser une formule qui fonctionne.

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La situation de Lucas Stassin doit également être prise en compte. Le Belge est prêté au FC Séville avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison, ce qui réduit encore les possibilités disponibles à court terme, mais pourrait aussi obliger l’ASSE à conserver certaines alternatives offensives. Dans ce contexte, Duffus possède un argument important, celui de pouvoir dépanner en cas d’absence prolongée d’un titulaire.

Quel scénario pour l’ASSE lors du mercato hivernal ?

À ce stade, le scénario le plus crédible semble donc différer selon les deux joueurs. Pour Paalberg, un prêt pourrait permettre au jeune Estonien d’accumuler des minutes et de poursuivre son développement loin d’une concurrence devenue difficile à contourner. Pour Duffus, un départ paraît moins évident, car son profil peut offrir une solution supplémentaire à Ian Cathro.

Le match contre Sion doit ainsi être lu comme une photographie de la situation, pas comme une annonce de mercato. L’ASSE dispose encore de plusieurs semaines pour observer les deux attaquants et mesurer leur capacité à répondre aux exigences du haut de tableau. En janvier, les minutes accumulées d’ici là pèseront probablement beaucoup plus lourd que les spéculations actuelles.