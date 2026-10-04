Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les vérités de Cathro sur la longue trêve internationale

L’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a exprimé un avis défavorable sur la longue trêve internationale de septembre-octobre 2026. Il estime que cette coupure empêche de travailler correctement.

ASSE : Ian Cathro est contre la trêve internationale de 3 semaines

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Catnho et son équipe étaient bien lancés en Ligue 2 ce début de saison. Cependant, ils ont été freinés dans leur élan par la trêve internationale de trois semaines. Ayant disputé son dernier match en championnat le samedi 19 septembre 2026, contre le FC Metz en Moselle (2-2), les Stéphanois rejoueront le samedi 10 octobre prochain, face Rodez AF (20h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 8e journée de Ligue 2.

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Cette coupure, due aux compétitions internationales, est jugée longue par le technicien des Verts. Il a ouvertement fustigé cela dans des propos rapportés par le média spécialisé Evect. Il évoque une période « horrible » pour l’équipe de l’AS Saint Etienne et les personnes travaillant pour le club.

« Cette période est vraiment étrange. On sait qu’on doit s’adapter parce que je pense que les trois prochaines années se dérouleront de la même façon. C’est vraiment difficile. Cela paraît si long depuis le dernier match et la semaine prochaine, nos entraînements seront vraiment différents », a-t-il martelé.

Une précieuse victoire en match amical

Pour meubler cette longue période creuse, les Stéphanois ont disputé un match amical contre le FC Sion. Et ils se sont imposés largement (5-1) face au club suisse, malgré les absences des internationaux, grâce au doublé de Jakob Breum (14e, 23e) et de Thierno Ballo (19e, 88e), en plus d’un but de João Ferreira (40e).

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« On essaye d’avoir un équilibre, entre travailler sur certaines choses et sur le fait que ça ait du sens dans notre projet, avec les nombreuses absences », a réagi Ian Cathro à l’issue de la rencontre, tout en regrettant de ne pas pouvoir travailler pendant la trêve avec son équipe au complet : « On n’a pas pu travailler sur tout parce qu’on avait des choses sur lesquelles on devait vraiment travailler. On doit avoir tout le monde ici pour effectuer le travail le plus important ».

Le coach de Saint-Etienne attend le retour d’une douzaine d’internationaux

Pour préparer le match contre les Ruthénois, la semaine prochaine, le coach écossais attend les retours de Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye, Aaron Csongvai, Ben Old, Irvin Cardona, Tamar Svetlin, Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Kevin Pedro, Adam Baallal, Nadir El Jamali et Nathan Kasia.



Du fait de ces nombreuses absences, il est contraint de modifier le calendrier des entraînements. « Par exemple, mercredi prochain, nous allons nous entrainer aux alentours des 17 heures ou 18 heures parce que nous avons des joueurs qui arriveront à l’aéroport le matin même. On aura trois jours à peu près normaux avec tous nos joueurs avant le match contre Rodez. C’est vraiment particulier mais ce sont les circonstances », a-t-il expliqué.

Les Verts pourront-ils renouer avec la victoire contre Rodez ?

Pour rappel, l’ASSE est leader du championnat après 7 journées disputées. Elle a remporté 5 victoires d’affilée, avant de perdre ses premiers points. Une défaite à Dunkerque (2-1) et évidemment le match nul concédé contre les Messins au stade Saint Symphorien avant la trêve.

Les Verts ont cependant deux points d’avance sur leur dauphin, le Red Star, et trois points de plus que le Stade de Reims, qui est troisième au classement. Quant à Rodez AF, prochain adversaire de l’équipe d’Ian Cathro, il est classé 14e à 9 points des Verts.

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Pour l’AS Saint Etienne, l’enjeu lors de la reprise du championnat est assez clair : renouer avec la victoire, afin de conforter sa première place sur le podium. En tout cas, le match ASSE vs RAF, dans cinq jours, déterminera si la trêve internationale a été bénéfique ou préjudiciable aux Stéphanois.