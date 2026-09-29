Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG pique le prodige Cavan Sullivan à Man City

Les déboires de Manchester City, reconnu coupable de 114 sur 115 des infractions liées au fair-play financier, pourraient bien faire le bonheur du PSG. Le le prodige américain Cavan Sullivan, promis aux Citizens, pourrait ainsi débarquer dans la capitale française.

Mercato : Le PSG prêt à détourner Cavan Sullivan de Manchester City

Manchester City traverse une grosse zone de turbulence, qui pourrait faire craquer le club contre l’élite anglaise et emporter les restes des Citizens en Championship. La première conséquence de ce drame, s’il était confirmé, serait la fuite des stars comme Erling Haaland. Elle pourrait même faire hésiter les jeunes talents ciblés par les pensionnaires de l’Etihad Stadium.

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C’est le cas notamment de Cavan Sullivan, milieu de terrain américain de 17 ans qui évolue à Philadelphie, et qui a connu sa première sélection internationale samedi contre le Pérou. D’après les informations de Transferfeed, le PSG serait prêt à faire une offre pour recruter le jeune homme. L’agent du joueur, Dan Segal, a confirmé que son poulain avait signé un précontrat avec Manchester City, mais que les dernières informations concernant le club anglais redistribuaient désormais toutes les cartes.

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Malgré sa précocité, Cavan Sullivan se distingue déjà par une intelligence de jeu exceptionnelle et une vision de passe remarquable. Le natif de Philadelphie lit les espaces et anticipe le jeu, tout en étant précis dans la transmission et en bonifiant les offensives de son équipe.

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Un profil qui colle parfaitement avec la nouvelle politique du Paris Saint Germain, qui veut désormais recruter les meilleurs jeunes talents, plutôt que de continuer à dépenser des millions d’euros pour faire signer des stars. Mais Luis Campos n’est pas seul sur ce coup et il faudra donc livrer bataille.

Le Barça et le Real Madrid sur les traces de Cavan Sullivan

Après la sortie l’agent de Cavan Sullivan, le dossier de la pépite de Philadelphie est totalement relancé. Devant les journalistes, Dan Segal a tenu un discours mesuré, respectueux de Manchester City, mais loin d’être définitif.

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« Manchester City est l’un des plus grands clubs du monde, et ce qu’ils ont construit ne peut pas être effacé de l’histoire », a-t-il rappelé avant de confirmer l’existence d’un accord préalable concernant Sullivan. Mais il a aussi ajouté cette phrase qui change tout : « Il est vrai qu’il existe un accord préliminaire avec eux concernant Sullivan, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous espérons qu’ils parviendront à régler tout cela de la meilleure façon possible. »

🚨🇺🇸 | Le PSG, le Barça et le Real Madrid veulent CHOPER Cavan Sullivan à Manchester City ! 💎



Considéré comme l’une des plus grandes pépites américaines, le joueur de bientôt 17 ans compte déjà 7 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de MLS cette saison.



Sullivan possède un… pic.twitter.com/7VMUA3n7gB — Foot Mercato (@footmercato) September 28, 2026

Les mots sont choisis. L’éloge d’un côté, l’ouverture de l’autre. Segal ne ferme aucune porte. Ni celle de Manchester City ni celles qui mènent au Paris Saint Germain, au Real Madrid, au FC Barcelone ou ailleurs sur le Vieux Continent. Et selon les informations du journal Sport, les deux clubs espagnols continueraient d’observer Cavan Sullivan.

Aucune démarche concrète récente n’est cependant évoquée pour le moment. Mais si les plus grands clubs européens se bousculent, ce n’est pas pour un simple potentiel théorique. Sullivan est déjà un joueur d’impact à Philadelphia Union. Cette saison, les chiffres parlent sans détour : 7 buts, 5 passes décisives en 24 matches de MLS. Sur les seuls mois d’août et septembre, il a empilé 6 buts et 4 passes décisives.

Une série qui l’a propulsé dans l’équipe type de la semaine lors des trois dernières journées. À 17 ans, ce n’est plus une promesse, c’est une influence concrète sur les matches. Des qualités qui ont retenu l’attention de José Mourinho, l’entraîneur du Real Madrid.

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Selon Transfermarkt, le joueur nord-américain, auteur de 7 buts et 5 passes décisives en 24 matches de Major League Soccer, est estimé à 10 millions d’euros. Un prix qui ne sera évidemment pas un souci majeur pour le PSG.