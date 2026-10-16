Accueil - PSG mercato - Le PSG au Stade de France ? Le scénario de repli qui se précise

Le PSG pourrait temporairement quitter le Parc des Princes pour s’installer au Stade de France si le club choisissait de rénover son enceinte historique. Si les études de faisabilité touchent à leur terme, la direction parisienne doit désormais trancher entre Paris, Massy et Poissy, avant une décision finale très attendue.

Le Parc des Princes ou un nouveau stade : Le PSG approche de l’heure des grandes décisions

Le dossier du futur stade du PSG entre dans une phase décisive. Selon les informations de L’Équipe, les derniers comités de pilotage consacrés aux trois projets se tiennent cette semaine, avec des réunions organisées à Paris et à Massy ce vendredi, après celle de Poissy mardi soir.

Ces rencontres réunissent les responsables politiques, les pouvoirs publics, les représentants des collectivités et les acteurs des transports. À l’issue de ces consultations, le club parisien devra choisir l’option la plus adaptée à ses ambitions et à ses contraintes.

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Victoriano Melero, directeur général du Paris SG, a remercié les participants pour le travail accompli et la qualité des échanges. La direction souhaite arrêter sa position avant le 20 décembre 2026, puis engager des discussions approfondies avec le territoire retenu au début de l’année 2027. Pour l’heure, c’est le suspense.

Le Stade de France, une solution de secours crédible

Derrière ce vaste chantier se dessine une hypothèse qui pourrait bouleverser les habitudes des supporters : un déménagement temporaire au Stade de France. Si le PSG décidait de conserver le Parc des Princes tout en y entreprenant d’importants travaux de rénovation, le club n’exclurait pas de quitter momentanément son domicile historique, selon L’Equipe.

L’enceinte de Saint-Denis pourrait alors accueillir les rencontres parisiennes pendant la durée du chantier. Pour l’heure, on est encore loin d’une décision définitive sur cette perspective, qui verrait le Stade de France devenir le terrain de repli du Paris Saint-Germain.

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La durée d’un éventuel déménagement, le calendrier des travaux, les modalités d’accueil des supporters et les conditions d’exploitation du stade restent notamment à préciser. Le club doit encore évaluer la faisabilité de chaque scénario avant de s’engager.

Trois destinations, un seul avenir pour le club parisien

Le Parc des Princes, Massy et Poissy présentent des enjeux différents pour le PSG. Rénover le stade parisien permettrait de préserver un ancrage historique, mais les travaux nécessaires pourraient imposer une organisation temporaire particulièrement complexe.

À l’inverse, un nouveau projet en Essonne ou dans les Yvelines ouvrirait la voie à une nouvelle enceinte, avec des questions essentielles liées aux transports, aux infrastructures et à l’accessibilité. Le calendrier donne désormais une échéance claire à ce dossier. Une orientation est attendue avant la fin de 2026, puis des négociations doivent débuter en 2027.

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Reste également à savoir si les deux sites écartés seront définitivement abandonnés ou conservés comme solutions de réserve. Pour les supporters, l’enjeu dépasse le simple choix d’une adresse. Il s’agit de savoir où le PSG écrira les prochaines pages de son histoire, quitte à devoir, provisoirement, changer de maison.