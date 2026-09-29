Accueil - PSG mercato - Fair Play Financier : Après City, le PSG dans le viseur de l’UEFA

Reconnu coupable de 114 infractions financières sur 115 aux règles de l’élite anglaise, Manchester City risque d’une simple amende jusqu’à une exclusion de la Premier League, en passant par une potentielle interdiction de recrutement. Mais selon le journal espagnol AS, après les Citizens, le PSG pourrait bien se retrouver dans le collimateur de l’UEFA.

Manchester City reconnu coupable de 114 infractions financières

Le média américain The Athletic a annoncé vendredi que Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 actes d’accusation qui le visaient pour avoir enfreint les réglementations financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Le club anglais, qui devrait faire appel de la décision, risque plusieurs sanctions, du simple rappel à l’ordre à l’exclusion du championnat.

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Si les faits sont avérés et officialisés, Manchester City risque d’une simple amende jusqu’à une exclusion de la Premier League, en passant par une potentielle interdiction de recrutement. En février 2023, après quatre ans d’enquête, la Premier League a inculpé Manchester City pour 115 chefs d’accusations : 80 infractions financières sur la période 2009 à 2018 (contrats de sponsoring gonflés, compléments de salaires non déclarés, etc.) et 35 supplémentaires pour un manque de coopération durant la phase d’investigation.

De septembre à décembre 2024, une longue audition s’était déroulée devant une commission indépendante composée de trois membres dans un lieu tenu secret, où les avocats de la Premier League et ceux du club ont plaidé leur cause. Dans une première réaction officielle vendredi, un porte parole des Citizens s’est borné à rappeler que leur position était inchangée.

La procédure de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser et soumis à une stricte confidentialité. Si City est reconnu coupable, la sanction pourrait inclure un retrait de points, voire une exclusion de la Premier League. En 2024, Everton et Nottingham Forest avaient écopé d’un retrait de points pour des infractions financières.

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Une sanction sévère remettrait également en question l’avenir de l’effectif de stars de City, notamment celui de l’attaquant prolifique Erling Haaland, tandis que d’autres clubs pourraient réclamer que certains titres soient retirés et demander des indemnités. En Espagne, la presse est convaincue que le PSG pourrait être le prochain sur la liste de l’UEFA dans cette guerre contre le financement illicite dans le football européen.

Après Manchester City, au tour du PSG ?

Fidèle à sa ligne éditoriale sur les clubs états, la presse espagnole se sert des déboires de Manchester City pour taper sur le PSG. Le quotidien madrilène AS a justement profité de cette polémique pour indirectement envoyer une pique au club de Nasser Al Khelaïfi.

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« Sur les 7 équipes dont le solde est négatif dépasse le milliard d’euros depuis 2011, première année d’instauration du contrôle financier par l’UEFA, quatre ont remporté au moins une Ligue des champions depuis. Trois d’entre elles, Manchester City, Chelsea et le PSG, n’avaient jamais réalisé cet exploit auparavant », indique le journal ibérique, avant de poursuivre.

« Trois ans seulement après la mise en place des contrôles supposés, l’UEFA a infligé une amende de 60 millions d’euros au PSG et à Manchester City et a réduit leur effectif (de 25 à 21 joueurs) pour avoir gonflé leurs contrats de sponsoring et refusé de coopérer aux enquêtes. Un an plus tard, elle a levé ces sanctions », regrette Luis Nieto, directeur adjoint du média espagnol.

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Connaissant la haine de presse espagnole, à l’instar de la position du président de la ligue Javier Tebas, à l’endroit des « clubs états » comme Manchester City et le Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaïfi et les siens peuvent s’attendre à des attaques de ce genre dans les jours à venir.

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