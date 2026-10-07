Mercato PSG : JJ Gabriel s’éloigne un peu plus de Paris

À 16 ans, JJ Gabriel se rapproche d’une décision concernant son avenir. Alors qu’il cherche à quitter Manchester United, il suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens. Pendant que le PSG suit également le dossier, le Bayern Munich apparaît désormais comme l’option la plus avancée pour accueillir le jeune milieu offensif.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prend une longueur d’avance dans le dossier JJ Gabriel

L’avenir de JJ Gabriel pourrait se jouer très prochainement. Après avoir décidé de quitter Manchester United sans avoir signé son premier contrat professionnel, le jeune joueur doit désormais choisir entre plusieurs projets particulièrement ambitieux. Son profil a notamment séduit le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich, qui semble avoir pris une longueur d’avance selon Kicker.

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Selon les informations du média allemand, le club bavarois est le grand favori dans ce dossier. Les négociations seraient déjà à un stade avancé, même si aucune décision définitive n’a encore été prise. Autrement dit, le scénario reste ouvert, mais la tendance semble progressivement basculer vers l’Allemagne.

JJ Gabriel séduit par le projet bavarois

Le Bayern aurait surtout misé sur un argument particulièrement fort pour un joueur aussi jeune : la perspective d’obtenir rapidement du temps de jeu au plus haut niveau. Selon les éléments rapportés, le club allemand aurait promis à JJ Gabriel une place de titulaire dès son arrivée, sous les ordres de Vincent Kompany. Une promesse sportive qui peut peser lourd au moment de choisir sa prochaine destination.

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Pour convaincre le jeune Anglais, le Bayern aurait également évoqué le parcours de Jamal Musiala. Formé à Chelsea avant de rejoindre Munich, l’international allemand s’est rapidement imposé chez les professionnels. Le message adressé à Gabriel est donc clair : « en moins d’un an », Musiala était déjà lancé dans le grand bain et devenait progressivement incontournable. Une comparaison flatteuse, mais qui place aussi une certaine pression sur les épaules du jeune joueur.

Le PSG peut-il encore inverser la tendance ?

Pour le Paris Saint-Germain, le dossier semble donc devenir plus compliqué. Le club français fait partie des formations européennes attentives à la situation du joueur, mais les informations disponibles ne permettent pas d’envisager un revirement de situation en faveur du club francilien. Face au Bayern, le PSG devra surtout présenter un projet suffisamment convaincant pour faire pencher la balance.

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Le contexte est d’autant plus délicat que Barcelone et le Real Madrid ont également travaillé leur approche. Le Barça aurait proposé une intégration progressive avec les Juvenil A avant une éventuelle montée avec l’équipe réserve, tandis que le Real aurait présenté une proposition sportive comparable avec des conditions financières plus avantageuses. Paris n’est donc pas seul à la table, loin de là.

Que faut-il encore attendre avant son choix ?

JJ Gabriel dispose d’un avantage administratif important dans cette situation. Né en 2010 et détenteur d’un passeport chypriote, il a atteint l’âge légal lui permettant de signer avec un autre club de l’Union européenne. Cette donnée explique en partie pourquoi son départ de Manchester United peut désormais se concrétiser rapidement, alors qu’il n’a pas encore paraphé son premier contrat professionnel.

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Son départ des Red Devils a d’ailleurs surpris, puisqu’il devait initialement poursuivre sa progression avec l’équipe première. Il était même attendu pour disputer la Carabao Cup contre Brighton, ce qui aurait pu lui permettre de battre plusieurs records de précocité. Finalement, il a demandé à partir pour étudier les différentes propositions qui lui étaient soumises. Dans ce feuilleton, le dernier mot n’est donc pas encore écrit.

Gabriel entretient le suspense pour son avenir

Pour le PSG, le temps presse désormais. Le choix devrait être officialisé dans les prochains jours, et le Bayern Munich apparaît aujourd’hui comme la destination la plus probable. Le club bavarois dispose d’un projet sportif clairement identifié, d’un précédent convaincant avec Musiala et, surtout, d’une promesse de responsabilités immédiates qui pourrait séduire le jeune talent.

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Mais une certitude demeure. JJ Gabriel n’a encore donné son accord à personne. Une offre de dernière minute, une nouvelle discussion avec Paris ou un changement de position du joueur peuvent encore modifier le scénario. À ce stade, l’Allianz Arena tient la corde, tandis que le PSG semble devoir accélérer s’il veut éviter de voir cette jeune promesse lui passer sous le nez.