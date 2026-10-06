Accueil - Mercato Stade Rennais - Centre de formation du Stade Rennais : Dembélé, Doué et Camavinga

Mise à jour du 6 octobre 2026 : ajout du classement des centres de formation publié en juillet 2026 et de l’inauguration de Piverdière 2.

Le centre de formation du Stade Rennais est l’un des plus réputés de France. Il a produit Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga et Désiré Doué, et sept de ses anciens pensionnaires figuraient en septembre 2026 dans la liste de l’équipe de France.

Centre de formation du Stade Rennais : Dembélé, Doué et Camavinga 6

L’histoire du centre de formation du Stade Rennais

Créé à la fin des années 1970, le centre prend son essor en 1987 avec l’école technique privée Odorico. Patrick Rampillon le dirige de 1987 au milieu des années 2010. Ses successeurs se nomment Yannick Menu, Landry Chauvin, Éric Assadourian puis Denis Arnaud, nommé en janvier 2020.

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Les jeunes s’entraînent au centre Henri-Guérin, à la Piverdière, inauguré en juin 2000. Le 2 octobre 2026, le club a ouvert Piverdière 2, un ensemble de 15 hectares avec huit terrains et demi et 43 lits, selon la Fédération française de football.

Les classements de la FFF

Le centre de formation du Stade Rennais a terminé premier du classement de la DTN six années de suite, de 2006 à 2011. Il a repris la tête du classement de la FFF en 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, avec une note de 4,6 sur 5 la dernière année. En juillet 2026, il a reculé à la quatrième place, derrière le PSG, Toulouse et Lyon, en raison d’un temps de jeu insuffisant des jeunes en équipe première.

Quatre Coupes Gambardella

Les moins de 19 ans rennais ont gagné la Coupe Gambardella en 1973 contre Brest, en 2003 contre Strasbourg (4-1), en 2008 contre Bordeaux (3-0) et en 2025 contre Dijon (3-2). Le club n’a jamais perdu une finale de l’épreuve. Il a aussi été champion de France des moins de 17 ans en 2002 et 2018.

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Les joueurs formés à Rennes

Sylvain Wiltord, Mikaël Silvestre, Yoann Gourcuff, Jimmy Briand et Yann M’Vila appartiennent aux premières générations. Plus récemment sont sortis Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Désiré et Guéla Doué, Mathys Tel, Lesley Ugochukwu, Adrien Truffert, Warmed Omari et Jérémy Jacquet. Yacine Brahimi, passé par Clairefontaine et le PSG, a terminé sa formation à Rennes en 2006-2007.

Fin septembre 2026, Ousmane Dembélé a lui-même rappelé que sept joueurs formés au Stade Rennais figuraient en équipe de France, selon But! Football Club. Ces sept joueurs ont rapporté 199 millions d’euros de transferts, bonus compris, d’après un calcul de TopMercato.

Ce que rapporte le centre de formation du Stade Rennais

Jérémy Jacquet a rejoint Liverpool en 2026, Désiré Doué le PSG en 2024 pour 50 millions d’euros hors bonus, Mathys Tel le Bayern en 2022, Eduardo Camavinga le Real Madrid en 2021. Ousmane Dembélé avait signé à Dortmund dès 2016. Selon L’Équipe, les ventes de joueurs formés au club ont rapporté 217 millions d’euros entre 2016 et 2024, hors bonus.

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Questions fréquentes sur le centre de formation du Stade Rennais

Où se trouve le centre de formation du Stade Rennais ?

Au centre Henri-Guérin, à la Piverdière, à Rennes. Le complexe Piverdière 2 a ouvert en octobre 2026.

Quels joueurs ont été formés au Stade Rennais ?

Notamment Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Désiré Doué, Mathys Tel, Jérémy Jacquet et Yoann Gourcuff.

Combien de Coupes Gambardella le Stade Rennais a-t-il gagnées ?

Quatre, en 1973, 2003, 2008 et 2025.

Le centre de formation du Stade Rennais est-il le meilleur de France ?

Il a été classé premier par la FFF de 2023 à 2025, puis quatrième en 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page Stade Rennais.